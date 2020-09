PSG : Top 10 des recrues à venir selon les bookmakers

Au regard du mercato 2020, le Paris Saint-Germain n’a pas été le plus gourmand sur les transferts. Hors la levée de l’option d’achat de Mauro Icardi et Sergio Rico prolongé après son prêt, seuls Alessandro Florenzi l’a rejoint. Une discrétion forcé par la nécessité de vendre, alors que le club est associé à un grand nombre de rumeurs cet été. Mais il reste encore quelques jours au club de la capitale pour aller chercher des renforts. De l’autre côté de la Manche, les bookmakers anglais placent le Paris SG/strong>, sur de nombreuses transactions. Parfois, en premier club concerné.

Les 10 recrues à venir au PSG selon les bookmakers : 10=. Paul Pogba (MU), cote = 12 ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 12

Des noms familiers dans les 10 recrues les plus probables des bookmakers

Au top 10 des noms les plus susceptibles de rejoindre le PSG, les cotes ne dépassent pas 12 contre un. Comprendre qu’elles ont du crédit pour certaines, dans l’analyse qu’en font les opérateurs britanniques. Certaines sont des pistes récurrentes, mais jusqu’ici jamais concrétisées, comme Cristiano Ronaldo. Le bruit d’un transfert du quintuple Ballon d’or à Paris agite les mercato depuis un certain temps, bien que rien de concret n’ait abouti jusqu’ici. Mais il y a plus « sûr », chez les bookmakers anglais.

Le PSG irait chercher en Angleterre plus qu’ailleurs

Notamment un joueur du côté des Blues de Chelsea, dont la presse parler en ce moment, un peu plus assidument. Enfin, ne sont pas dans cette liste, mais cotés par les opérateurs anglais : Sadio Mané ou Riyad Mahrez à 25 contre un, ou Gini Wijnaldum et Houssem Aouar, à 33. Le top 10 des recrues à venir pour le PSG selon les bookmakers est à retrouver dans le diaporama ci-dessus.