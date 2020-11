PSG : Un actif joueurs à 138 M€ en fin de contrat en 2021

C’est peut-être une première sous le Qatar, qu’un tel contingent de joueurs soit concerné par la date du 30 juin à venir, comme échéance à une possible fin d’aventure avec le Paris Saint-Germain. Parce qu’ils sont prêtés pour l’exercice en cours (Moise Kean, Danilo Pereira et Alessandro Florenzi), ou qu’ils terminent leur bail, ils sont onze au club de la capitale, dans cette situation.

des prêts et des fins de contrats à gérer

Et pas (que) des moindres profils. Cela vaut notamment pour Angel Di Maria, l’un des hommes fort de Thomas Tuchel. A 32 ans et avec un contrat tirant vers sa fin, il n’est plus valorisé à qu’à 32 millions d’euros par Transfermarkt, mais il est le joueur estimé le plus cher de la liste des onze. Au total, ils cumulent 138,05 millions d’euros sur le marché des transferts, c’est d’autant que fondra la valorisation du collectif parisien (donnée à 858,75 M€ par Transfermarkt), si rien n’évolue pour eux.

Angel Di Maria a la plus grosse cote dans la liste

Il y aurait une option d’achat sur les trois joueurs prêtés, mais il est au moins probable sinon certain qu’il n’y aura pas de suite donnée à l’ailier allemand, Julian Draxler et sûrement moins, à l’attaquant espagnol Jesé Rodriguez. Il y aura plus certainement un avenir parisien, pour les jeunes Kays Ruiz-Atil au milieu et Timothée Pembélé, en défense.

Les joueurs en fin de contrat en 2021 au PSG

Angel Di Maria

Julian Draxler

Juan Bernat

Alessandro Florenzi

Moise Kean

Danilo Pereira

Jesé Rodriguez

Kays Ruiz-Atil

Timothée Pembélé

Yanis Saidani

Alexandre Letellier