PSG – Un contrat monstrueux pour Meunier au Borussia Dortmund ?

« Une question de forme » sépare Thomas Meunier du Borussia Dortmund, selon une information du journal Bild dans la nuit de ce lundi à mardi. Le latéral belge du PSG arrive au bout de son contrat au 30 juin au soir. Et il ne devrait pas être conservé par le club champion de France. Pour au moins une raison évidente, si les révélations de la chaîne de télé allemande, Sport1, à propos du contrat et des revenus, qu’aurait négocié le joueur.

Un contrat de 4 ans attendrait Thomas Meunier au BVB

Il est question d’un contrat portant sur quatre saisons, jusqu’au soir du 30 juin 2024. Et d’un montant global de 50 millions d’euros bruts, pour paiement des salaires, des variables à la performance, de la prime à la signature et des commissions d’agents. Présentement, Thomas Meunier approche au PSG, les 300 000 euros bruts mensuels, sans les bonus additionnels. Si le contrat est aussi conséquent, c’est que le Borussia Dortmund n’aura pas d’indemnité à payer au Paris Saint-Germain pour le recruter. L’économie ainsi réalisée peut profiter à l’international belge de 24 ans et à son conseil.

Au PSG depuis 2016, il s’approche de la fin de son contrat

Thomas Meunier s’est engagé avec le PSG en 2016, en provenance de Bruges et moyennant un transfert à 6 millions d’euros. Quatre ans plus tard il est valorisé à 30 millions d’euros par Transfermarkt et une dizaine de millions, de la part de l’Observatoire du football.