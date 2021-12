PSG : Un scout du PSG futur DS du Spartak Moscou ?

D’abord journaliste, puis recruteur, promu directeur sportif de Palerme, en Serie A Italienne et en suivant, scout au club de Chelsea, Luca Cattani campe le même rôle que chez les Blues, au Paris SG, depuis 2018. Mais il pourrait quitter le club, selon une information du journaliste italien Nicolo Schira, qui croit savoir qu’un autre challenge l’attend.

Luca Cattani serait en pôle pour devenir le prochain directeur sportif, du Spartak Moscou, en Russie. A l’entremise de l’opération, il y aurait l’agent de joueur italien, Franco Camozzi. Lui même est un ancien conseiller de l’oligarque russe, Léonid Fedoun, le propriétaire du Spartak Moscou qu’il préside.

🔜📝 Former Palermo and Novara sports director Luca #Cattani is set to become the new sports director of #SpartakMoskva. Ready 3-years contract for the currently scout of #PSG. Deal completed by the intermediary Franco Camozzi. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 13, 2021