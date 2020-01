PSG – Unibet et Paris prolongent et élèvent leur partenariat

Le PSG annonce une prolongation de partenariat jusqu’en 2023, avec l’opérateur de jeux, Unibet. Il devient par la même occasion un partenaire officiel du club parisien, car il était précédemment fournisseur officiel. Cette nouvelle dimension a pour objectif de toucher un public plus large dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis et en Australie ainsi que des droits renforcés en Europe. Financièrement, le montant du contrat sponsoring précédemment proche de 1,5 millions d’euros devrait doubler.

Unibet passe dans la catégorie des partenaires officiels

L’entreprise suédoise rejoint la catégorie des partenaires officiels dans la famille du PSG, avec Coca-Cola, MSC, McDonald, Hubsite, Socios.com, Gaussin et Boursorama Banque. La collaboration a démarré en 2018, par un contrat de 2 ans initialement. Les campagnes publicitaires et les initiatives prises sur les réseaux sociaux, ont récolté un franc succès. Ce qui permet à Unibet de viser des objectifs plus importants et gagner en visibilité, grâce au PSG et sa communauté internationale.

Une collaboration au delà du cadre sportif

Le club de la capitale revendique en effet 80 millions de fans à l’internationale. Le directeur sponsoring du club, Marc Armstrong s’est exprimé à ce sujet : « Ensemble, nous partageons une même ambition de dépasser le cadre du sport pour nous inscrire dans la vie quotidienne des passionnés de football. Les résultats nous encouragent à poursuivre la voie du travail engagé pour proposer aux fans des expériences toujours plus engageantes. » Unibet est l’un des quatorze opérateurs du jeu en ligne autorisé par l’ARJEL en France, parmi les plus populaires d’entre eux.