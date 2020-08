PSG pourrait payer 145 000€ au Rosario sa qualif’ en Ligue des champions

Des effets secondaires au succès du Paris Saint-Germain sur l’Atalanta, en Ligue des champions (2-1), mercredi, en voilà un qui a pour impact l’autre bout de la planète ou presque, en Argentine, au club de Rosario, la ville qui a vu naître un certain Lionel Messi. Le populaire journal Olé rapporte qu’à la faveur du succès parisien, le Rosario Central va toucher une prime de 145 000 euros, que va lui verser son homologue français.

Une clause « Lo Celso », même s’il ne joue plus au PSG

Cela, en vertu d’une clause qui aurait été inscrite dans le contrat signé par le PSG, avec Giovani Lo Celso, en 2016. Il est dit qu’en cas de qualification du club de la capitale en demi-finale de la C1, dans les cinq ans suivant le transfert du joueur (la durée de son contrat), un bonus de 145 000 euros est versé à l’équipe argentine qui l’a formé. Et ce, même si le milieu offensif ne défend plus les couleurs parisiennes, tel que c’est aujourd’hui le cas ; Lo Celso évoluant chez les Spurs de Tottenham, au Royaume-Uni.

Jusqu’à 645 000 € au Rosario si Paris triomphe en C1

Ces 145 000 euros s’ajoutent, selon Olé, au 70 000 euros perçus du quart de finale. Et si les partenaires de Kylian Mbappé se hissent en finale, Rosario Central gagnera 190 000 euros supplémentaires. Et encore 240 000 euros, si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des champions. Au total, le club argentin pourrait viser un bonus de 645 000 euros. On ose imaginer l’état d’esprit très partagé à Rosario, si le Barça de Messi vient à affronter Paris, en finale.