PSG – Valorisé 45% plus cher, Paris vaut près de 2 milliards en 2020

Le PSG augmente de 45% sa « valeur d’entreprise » (EV), entre l’année 2019 à 2020. Il est à ce titre l’un des clubs qui progressent le plus parmi les gros d’Europe, d’après le rapport annuel du géant de l’expertise comptable, le groupe KPMG. Ce mardi, il publie le « Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2020 », avec le classement des 32 clubs les plus valorisés du monde. Paris y est classé neuvième.

Le PSG se glisse dans le top 10 des clubs les plus valorisés en 2020

Mais d’abord le Paris Saint-Germain progresse, on l’a dit de 45%. Dans le top 32 de KPMG, il n’y a que le Galatasaray en Turquie pour faire légèrement mieux, à 49%. Mais Paris taquine surtout la barre des 2 milliards de valorisation, en euros. Très exactement, KPMG valorise le club champion de France, à 1,911 milliards d’euros. Il le classe entre les clubs anglais de Tottenham (2 067 M€) et Arsenal (1 852 M€).

Le PSG est le champion des revenus commerciaux

Le rapport explique pour sa méthodologie que l’EV se mesure d’après plusieurs indicateurs, principalement financiers (masse salariale, trésorerie, capacité de financement, bilan comptable…), ainsi que sur la popularité, les recettes des droits de l’audiovisuel et le stade, s’il appartient au club ou quelle exploitation il en fait. KPMG note que Paris gagne deux places, de la onzième à la neuvième, d’un classement à l’autre. Cela à la faveur de revenus commerciaux conséquents, dopés par les transferts de Neymar et de Mbappé. Et par le partenariat inédit avec la branche Jordan Brand.