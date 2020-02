PSG vs Borussia : le match sur le terrain des salaires. Qui le gagne ?

Ainsi en a donc décidé le tirage au sort : le PSG doit affronter le Borussia Dortmund, en huitièmes de finale de la Ligue des champions. C’est un tirage tout sauf simple pour le club français, même s’il est désigné favori des débats. Ça ne l’était au moment du tirage, mi-décembre. Ça l’est encore moins depuis la fin de ce dernier mercato. Car Dortmund s’est renforcé quand Paris n’a pas bougé. Et quels renforts pour le club allemand ! Il a recruté tour à tour, la pépite offensive Erling Haaland et l’expérimenté milieu de terrain, Emre Can.

Ces deux joueurs se positionnent directement dans le top 5 des plus hauts salaires de l’effectif de Lucien Favre. En Bundesliga, le Borussia Dortmund a la deuxième masse salariale la plus élevée de son championnat derrière le Bayern de Munich. Et des joueurs qui, conséquemment, appartiennent à ceux qui gagnent le plus, de l’autre côté du Rhin. Mais comparativement au Paris Saint-Germain, l’écart demeure important, car les champions de France ont avec eux Neymar, qui n’a rien de moins que le deuxième salaire (35 M€ net la saison) le plus élevé de tout le football mondial, derrière Lionel Messi, mais devant Cristiano Ronaldo.

Sur le terrain des salaires, qui alors gagne ce huitième de finale ? Paris, haut la main, mais le Borussia Dortmund n’a pas cet effectif, sans se donner les moyens. Décryptage…

Quelles sont les masses salariales du PSG et du Borussia Dortmund ?

Pour le PSG, au dernier bilan comptable de la saison 2018-19 dernière, elle s’élève à 369,4 millions d’euros, en augmentation de près de 10%, d’un exercice à l’autre. Derrières les deux clubs d’Espagne, le Barça suivi du Real, Paris a la troisième masse salariale la plus fournie d’Europe. Celle du Borussia a augmenté en 2019, dans les mêmes proportions que Paris, à 205,1 millions d’euros. Au PSG, elle représente 58% du total des revenus opérationnels (636 M€ en 2019) et 54% à Dortmund (377,1 M€).

Quel sont les salaires moyens des deux clubs cette saison ?

Il taquinait au Borussia Dortmund, les 5 M€ bruts par joueur (4,7 M€) au mois de décembre dernier, d’après les estimations annuelles de Sporting Intelligence. Il les dépasse désormais, avec les recrutements cet hiver, de la pépite Erling Haaland et de l’expérimenté milieu, Emre Can en prêt. Au Paris Saint-Germain, elle est proche de 8,5 millions d’euros et la douzième plus élevée du monde du sport collectif, toutes disciplines confondues.

Les 5 plus hauts salaires au PSG, en 2019-20 (en M€ bruts)

1. Neymar = 49

2. Kylian Mbappé = 23

2. Thiago Silva = 18

4. Edinson Cavani = 16

5. Marco Verratti et Marquinhos = 14,5

Les 5 plus hauts salaires au Borussia, en 2019-20 (en M€ bruts)

Marco Reus = 12

Mats Hummels = 10

Mario Götze = 10

Emere Can = 8,5 M€

Erling Haaland = 8

Axel Witsel = 7,5