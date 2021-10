Quartararo, salaire, sponsors, que gagne le champion du monde Moto GP 2021 ?

Heureux comme un champion du monde Moto GP, Fabio Quartararo.

« Cocorico ». Un immense, pour saluer la performance, exceptionnelle, de Fabio Quartararo, sacré ce dimanche, champion du monde Moto GP 2021. Il est le premier Français dans l’histoire, à décrocher le titre dans la catégorie reine. Et à seulement 22 ans, le Niçois aura d’autres occasions d’étoffer son palmarès. Et sa fortune.

Champion du monde Moto GP 2021. Une première pour une Français

Déjà, parce que ce coup d’éclat va lui valoir l’intérêt de plus de marques encore, qu’il n’en a pas pour le soutenir. Fabio Quartararo en affiche six personnels, autres que les sponsors qui l’accompagnent au sein du team, Yamaha Factory Racing. El Diablo a pour partenaire, les casques Scorpion, l’assureur des deux roues, AMV, la Fédération française de motocyclisme (FFM), le fournisseur italien d’équipements pour la moto, Alpinestars, le groupe Europe Energy et la marque de boisson énergisante, Monster Energy.

Plusieurs sponsors qui complètent le salaire de Fabio Quartararo

C’est déjà pas mal de marques inscrites dans le sillage du jeune pilote français. Sans que l’on ne sache à combien, ces partenaires gonflent nécessairement les revenus du nouveau champion du monde Moto GP, qui complètent son salaire gagné, avec Yamaha Factory Racing. Fabio Quartararo a signé un. contrat pour les saisons 2021-2022 avec l’équipe basée près de Monza, en Italie. Selon la presse anglaise, et le média Sporteks, El Diablo avoisine un salaire de 2 millions d’euros brut la saison. Cela, indépendamment des primes, au point gagné en course ou à la faveur de son titre de champion du monde.

Avec l’étiquette du champion chez Yamaha la saison prochaine

La saison prochaine Fabio Quartarao partira avec l’étiquette du champion en titre dans le dos, aux côtés de l’Italien Franco Morbidelli, pour remplacer l’Espagnol, Maverick Viñales.