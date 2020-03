Que gagnent les joueurs du RC Strasbourg ?

Depuis qu’il a goûté aux affres de feu le CFA 2, le RC Strasbourg s’est donné des moyens pour se reconstruire. Et progresser saison après saison, vers les plus hautes sphères du football français. Cette saison 2019-20, les alsaciens ont un budget estimé à 43 millions d’euros, dans le ventre mou de son championnat. C’est aussi le cas en ce qui concerne les salaires versés aux joueurs du groupe de Thierry Laurey.

Matz Sels est le joueur le mieux payé du collectif strasbourgeois

Observée au dernier rapport de Sporting Intelligence, le salaire moyen au RC Strasbourg est proche de 440 000 euros bruts la saison complète, sans les primes. Le journal L’Equipe l’estime un peu plus élevée à plus de 500 000 euros bruts, pour cet exercice en cours. Avec le gardien de but belge, Matz Sels, sur la plus haute marche du podium. D’après le quotidien sportif, il dépasse le million d’euros bruts et il est à ce titre le seul dans son collectif. Abdul Majeed Waris prêté par Porto cette saison et le défenseur serbe, Stefan Mitrovic s’en approchent à près de 80 000 euros bruts mensuels.

Une masse salariale qui gonfle en même temps que le club épaissit son palmarès

C’est sans les primes qui gonflent les revenus, surtout quand le Racing s’offre un trophée majeur comme la Coupe de la Ligue, la saison dernière. A Strasbourg, la masse salariale s’épaissit à mesure que le club grandit. Elle est désormais au-delà de la vingtaine de millions d’euros.