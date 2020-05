Quelle est la fortune d’Anthony Martial en 2020 ?

Troisième et dernier français classé dans la liste des sportifs de moins de 30 ans les plus riches du Royaume-Uni, Anthony Martial est onzième, derrière ses camarades, N’Golo Kanté et Paul Pogba. L’ailier de Manchester United partage sa place avec le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk. Le Sunday Times, dans sa « rich list » 2020, estime la fortune d’Anthony Martial en 2020, à 20 millions de livres (22,3 M€).

11e sportif de moins de 30 ans le plus riche du Royaume-Uni

Il le doit principalement à son salaire à Manchester United, prolongé fin janvier 2019, jusqu’en 2024 et revalorisé à hauteur de 13 millions de livres la saison (14,5 M€). Il est à ce titre dans le top 10 des footballeurs les mieux payés d’Angleterre. Bankable pour les marques, avant l’Euro 2016 qu’il a joué avec la France (il était notamment l’ambassadeur de Foot Looker), il a perdu de son intérêt en ne disputant par le Mondial 2018 gagné par les Bleus. Il lui arrive de prêter son image aux sponsors de son club (les lunettes Maui Jim, notamment), et il est sinon associé à Nike, pour son équipementier.

Anthony Martial est à Manchester United jusqu’en 2024

Pour dresser ses estimations, le Sunday Times dit s’appuyer sur les données toutes les données de rémunérations publiques et les biens quantifiables, tels que les propriétés immobilières, de l’achat d’art ou des investissements au sein de sociétés cotées en bourse. Anthony Martial, 24 ans, a été formé à Lyon, il part à Monaco en 2013 pour 5 millions d’euros d’indemnité sur le transfert, puis à Manchester United deux ans plus tard, moyennant 60 millions d’euros. Il compte 18 capes internationales et un but, avec l’équipe de France.