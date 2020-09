Quelle est la fortune de Claude Makelele ?

Aujourd’hui il vit à Londres, et oeuvre au service de Chelsea qu’il a fréquenté cinq longues saisons, au cours de sa carrière de joueur. Claude Makelele ne tape plus dans le ballon, il est devenu conseiller technique auprès des jeunes du club anglais. De joueur à formateur, l’ex-milieu de terrain défensif a, entre deux embrassé la carrière d’entraîneur. Avec un succès mitigé pour ses deux expériences de numéro 1, sur le banc de Bastia d’abord (en 2014), puis du KAS Eupen, en Belgique (de 2017 à 2019).

Bientôt 10 ans que Claude Makelele a rangé les crampons

Cela fera bientôt 10 ans, qu’il a rangé ses crampons et mis un terme à une carrière bien remplie de footballeur professionnel. De Nantes, qui l’a sacré champion de France en 1995 à ses débuts, jusqu’au Real Madrid et la victoire en Ligue des champions 2022, Claude Makelele s’est forgé un palmarès impressionnant et une réputation de guerrier sur le terrain et d’inusable « ratisseur » de ballons. Au meilleur de ses contrats, le milieu international français en 71 occasions a négocié des salaires, avoisinant les 350 000 euros bruts mensuels.

Un besogneux sur le terrain, un homme discret en dehors

C’est ce qu’il a commencé à gagner chez les Blues de Chelsea, qui ont quasiment doublé ses émoluments de l’époque, pour lui donner envie de quitter Madrid pour Londres. A Paris ensuite, il a conservé ce niveau de rémunération eu égard à ses responsabilités de leader et de capitaine du collectif francilien. Comme il est une personnalité plutôt introvertie, à tout le moins discrètement médiatiquement, il n’a jamais compté avec un sponsoring élevé. Dans sa carrière, il a été associé à l’équipementier Nike, mais il a débuté chez le concurrent adidas, sur les terrains du professionnalisme.

Claude Makelele est devenu l’un des sportifs français les plus riches

Grâce à lui par contre, le PSG a, en son temps, significativement augmenté ses recettes liées au sponsoring. La présence de Makelele dans les rangs du club de la capitale était un premier signe d’ambition de la part de la direction, nouvellement installée à l’époque, en 2011. Grâce à sa riche carrière sportive et financière, Claude Makelele est aujourd’hui à la tête d’une fortune estimée par Celebrity Net Worth à près de 55 millions de dollars (50,7 M€). A l’âge de 47 ans.