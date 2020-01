Quelle est la fortune de Jürgen Klopp (Liverpool) ?

Il est en ce moment, l’entraîneur le plus bankable du foot. Comme le fut avant lui un certain Pep Guardiola avec lequel il ferraille, sur les terrains de la Premier League et de la Ligue des champions. Convoité mais fidèle d’abord au Borussia Dortmund où il s’est révélé, et aujourd’hui à Liverpool. Jürgen Klopp est arrivé chez les Reds au mois d’octobre 2015 et s’il va au bout de son contrat actuel jusqu’en 2024, il y sera resté presque dix ans.

Jürgen Klopp est l’entraîneur le pus bankable du moment

Et quelle décennie! Sauf catastrophe industrielle, il ramènera au mois de mai, le titre de champion d’Angleterre à Liverpool. Cela faix plus de vingt ans que les Reds patientent et espèrent. La saison dernière, il a remporté la prestigieuse Ligue des champions ; la première de sa carrière. Ces performances lui valent de gagner près de 10 millions d’euros par saison. Il a été prolongé trois fois depuis qu’il dirige Liverpool, dont la plus récente au mois de décembre dernier.

Une personnalité qui fédère à Liverpool

Au-delà d’être un coach à succès, Jürgen Klopp est un homme qui fédère. Ses joueurs d’abord, qui le suivent aveuglément. Sa direction convaincue d’avoir pris en l’embauchant, sa meilleure décision. Et surtout les fans. Ceux de Liverpool en premier chef, mais d’autres également, séduits par sa personnalité solaire et ses connaissances tactiques et techniques du football. Tout cela lui vaut aussi l’adhésion de nombreuses marques pour le soutenir.

L’adhésion de nombreuses marques associées à lui

Il est l’image de la bière Warsteiner, des crèmes Nivea, de la VR-Bank. On se souvient de lui en tête d’affiche des campagnes du constructeur automobile Opel. Il est aussi un ambassadeur du groupe d’électronique Philipps et est associé au média Sky Deutschland. Il est par ailleurs sous contrat d’équipementier avec New Balance, qui habille les Reds. Pas sûr qu’il ne le reste avec le changement prochain de partenaire à Liverpool, de New Balance à Nike.

Jürgen Klopp s’est taillé un palmarès qui lui vaut conséquemment sa fortune

Selon le magazine France Football, sa dernière saison 2018-19 lui a rapporté près de 13 millions d’euros, à l’addition de son salaire, des primes et du sponsoring. Le technicien de 52 ans, qui a aussi dirigé Mayence, avant le Borussia Dortmund puis Liverpool serait aujourd’hui à la tête d’une fortune donnée entre 35 et 45 millions d’euros, selon les estimations de la plateforme Celebrity Net Worth ou du Vermögen Magazin, en Allemagne. Outre, enfin, la Ligue des champions gagnée avec Liverpool, il a à son palmarès deux titres de champion d’Allemagne et une autre finale de C1 perdue avec le Borussia.