Quelle est la fortune de N’Golo Kanté en 2020 ?

Il est petit, il est gentil, il est modeste. Mais riche. Bien qu’il n’en trahisse d’aucun signe évident, jusque dans le choix de sa propre voiture, N’Golo Kanté est à la tête d’un beau patrimoine. Une fortune estimée de l’autre côté de la Manche, par le Sunday Times, à 25 millions de livres (28,3 M€).

Une fortune estimée à 28,3 M€ pour N’Golo Kanté

Dans son enquête publiée chaque saison depuis 32 ans, le journal britannique classe le champion du monde français, à la septième place des sportifs de moins de 30 ans, les plus riches du Royaume-Uni. Entre l’attaquant de City, Raheem Sterling (31,7 M€) et celui des Spurs, Harry Kane (27,1 M€). Les auteurs de l’enquête indiquent que leur méthodologie repose sur toutes les données publiques et les biens quantifiables, tels que les propriétés immobilières, de l’achat d’art ou des investissements au sein de sociétés cotées en bourse. Les chiffres ne sont qu’estimations de la fortune des Britanniques et de deux qui résident sur le territoire.

Privé de l’Euro 2020 et de ses revenus directs ou indirects

Une saison 2020 amputée de l’Euro avec les Bleus

N’Golo Kanté gagne à Chelsea, une dizaine de millions d’euros bruts la saison, primes incluses. Il a par ailleurs à l’automne dernier, renouvelé son contrat d’équipementier avec la marque adidas, non sans avoir mis un petit coup de pression visant à tourner les négociations à son avantage, en s’entraînant entre deux contrats, avec des crampons noirs d’une marque concurrente. Au total du salaire, des primes et du sponsoring, le milieu de terrain défensif va gagner une douzaine de millions d’euros bruts environ, de sa saison 2019-20. C’est moins que prévu pour lui, qui devait en toute logique disputer l’Euro 2020 avec les Bleus et profiter des retours, primes ou d’image, liés au tournoi.