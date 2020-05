Quelle est la fortune de Paul Pogba en 2020 ?

Il est installé, troisième, sur le podium des sportifs de moins de 30 ans les plus riches du Royaume-Uni. Paul Pogba y côtoie Gareth Bale, premier avec une fortune estimée à 127,5 millions d’euros, et le boxeur Anthony Joshua, à 120 M€. Le milieu de terrain champion du monde avec les Bleus en 2018, est à moitié moins de ses deux devanciers. Riche d’une fortune estimée en 2020, à 50 millions de livres (56 M€), par le Sunday Times.

Troisième sportif de moins de 30 ans le plus riche de Grande-Bretagne

Le prestigieux hebdomadaire britannique a publié dans la semaine, son enquête annuelle centrée sur les personnalités les plus riches de Grande-Bretagne. Auxquelles appartient donc Paul Pogba, à la faveur de son contrat de cinq ans, signé à 2016 avec Manchester United. Il lui rapporte 16,7 millions d’euros la saison, sans les primes. Le milieu de terrain de 27 ans est le quatrième joueur le mieux payé du championnat de Premier League anglaise.

Paul Pogba a encore un an de son contrat signé avec Manchester United

Paul Pogba gonfle ensuite ses revenus avec ses partenaires commerciaux. Il est notamment une tête de gondole de l’équipementier adidas et il compte de nombreuses collaborations, avec la plateforme Wish notamment ou, en ce mois de mars 2020, pour les chips Lay’s, aux côtés de Lionel Messi et Lieke Mertens.