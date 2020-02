Quelle est la fortune d’Eric Cantona ?

Sa casquette la plus récente est celle de l’entrepreneur dans l’univers de la cosmétique, tendance naturelle, autour de la marque Nostra qu’il développe avec son épouse, Rachida Brakni. C’est l’une des nombreuses activités pratiqués par l’ex-enfant terrible du football, mais d’abord un joueur au talent au moins aussi gros que son ego et son charisme d’alors. Eric Cantona a touché a beaucoup de choses et souvent avec pas mal de succès.

Eric Cantona est un véritable touch à tout

On l’a connu footballeur donc, peintre à ses heures perdues, égérie de la publicité, acteur de cinéma ou de théâtre, auteur de bouquins, mais en même temps un citoyen très engagé, porte-parole des plus démunis via la fondation Abbé-Pierre. Joueur, il a surtout marqué de son empreinte le football anglais et le club de Manchester United, dont il a été le leader d’attaque et de vestiaire, pendant cinq ans. Le public se souvient de ses arabesques, autant que ses coups de sang.

Premier joueur du foot anglais à 10 000£ par semaine

Canto’ fut le premier joueur de l’histoire du foot anglais à franchir le seuil des 10 000 livres gagnées hebdomadairement en club. C’était en 1992 et aujourd’hui, David De Gea désormais le mieux payé de la Premier League, touche trente sept fois et demi plus. « Le King » était aussi une bête de publicité, un régal pour les annonceurs qui s’associaient à lui. Nike a largement profité de lui pour se tailler une renommée mondiale, à travers des spots mémorables, sur la fin du siècle dernier. Les plus de trente ans se souviennent forcément, du col de maillot remonté, précédent le fameux « Au revoir », dans un spot devenu légendaire.

Des performances pour ses sponsors devenues mémorables

Il a aussi prêté son image à Renault, L’Oréal, Sharp, Partouche ou Pepsi. Il a aussi donné la réplique à son frère Joël, pour les rasoirs jetables BIC. C’est notamment pour cette prestation mémorable, qu’Eric Cantona s’est ouvert ensuite, les portes du septième art. Avec un premier succès d’estime signé dans Le Bonheur et dans le Pré, en 1995. Puis Mookie (1998), Les Enfants du marais (1999), L’Outremangeur (2003,, Papillon noir (2008), Ensemble, c’est trop (2010), Les Kaïra en 2012 ou Ulysse et Mona le plus récemment en 2019. Sans oublier le rôle de sa vie donné par le réalisateur anglais Ken Loach, dans son film Looking for Eric sorti en 2009.

Une nouvelle carrière d’entrepreneur à 53 ans

Eric Cantona soigne aujourd’hui sa notoriété à travers le réseau Instagram sur lequel il s’affiche officiellement. Il sont plus de 700 mille à le suivre. Estimée par la plateforme spécialisée Celebrity Net Worth, sa fortune dépasserait les vingt millions d’euros. A 53 ans, le natif de Marseille n’a probablement pas fini de surprendre le public de ses pirouettes.