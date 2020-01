Quelle utilité pour le mercato d’hiver ?

En France, le mercato d’hiver a ouvert ce 1er janvier 2020 et se termine à la fin du mois. Cependant, son utilité est souvent décriée, bien que cela soit une période très importante pour certains clubs et certains joueurs. Voici donc à quoi il sert réellement.

Pour les clubs : ajuster son effectif

Le mercato estival est la principale période de transferts et elle permet aux différents clubs de définir leurs effectifs en fonction de leurs objectifs. Cependant, dans certains cas, les clubs ont besoin de le réajuster leur collectif au mercato hivernal. C’est quelque chose qui est nécessaire dans plusieurs cas. Par exemple, lorsqu’un club est très loin de ses objectifs, il peut avoir besoin de recruter quelques joueurs pour améliorer son équipe.

Comme le Toulouse Football Club, actuellement dernier de Ligue 1 – une compétition sur laquelle vous pouvez faire des paris sportifs sur le web -, devra sans doute recruter de nouveaux joueurs pour essayer de se relancer et de sauver sa place en première division. Pour d’autres raisons, l’Olympique Lyonnais pourrait profiter de ce mercato hivernal pour recruter. En effet, lors de leur rencontre contre Rennes, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde sont tous deux sortis sur blessure. Les deux joueurs sont forfaits jusqu’à la fin de la saison, victimes d’une rupture des ligaments croisés. Pour remplir ses objectifs, le club rhodanien pourrait avoir besoin de recruter plusieurs nouveaux joueurs.

Pour les joueurs : relancer leur carrière

Il arrive que certains joueurs soient dans une impasse avec leur club. Mis de côté, ils ne jouent plus et, pour eux, la meilleure solution est souvent de changer de club. C’est par exemple le cas d’Olivier Giroud à Chelsea. Très peu utilisé par Frank Lampard, l’entraineur du club londonien, l’attaquant français manque cruellement de rythme. S’il ne jouait pas jusqu’à la fin de la saison, sa place en équipe de France pour l’Euro 2020 pourrait même être menacée. Dans ce cas, le mercato hivernal peut être une bonne solution pour trouver un nouveau challenge et retrouver du temps de jeu.

Une possibilité d’anticiper la signature de joueurs libres

Si le 1er janvier 2020 marque le début du mercato hivernal, c’est aussi la date à partir de laquelle les clubs peuvent faire signer des joueurs dont le contrat arrive à échéance à la fin de la saison. Ces joueurs rejoindront leur nouveau club une fois la saison terminée. Pour les clubs, c’est une occasion de faire de bonnes affaires, puisqu’ils n’ont aucun frais de transfert à payer. Cependant, la prime de signature versée au joueur est généralement plus élevée, ce qui permet aux joueurs de signer un contrat très lucratif.

En conclusion

Bien que certaines personnes doutent de son utilité, le mercato hivernal en a pourtant plusieurs. Pour les clubs, il permet de réajuster leur effectif, notamment en cas de mauvais résultats ou de blessure importante. Il est également important pour les joueurs en manque de temps de jeu qui peuvent en profiter pour se relancer. Enfin, le début de ce mercato hivernal correspond aussi à la date à laquelle il est possible de faire signer un joueur, dont le contrat arrive à échéance.