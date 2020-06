Qui a le plus de socios dans le foot en 2020 ?

De nombreux facteurs permettent d’identifier la notoriété d’un club. Les trophées par exemple, la taille des communautés sur le digital, les supporters ou encore le parcours d’une équipe en compétition… Ce mecredi, nous nous penchons sur le top 10 des clubs, qui ont le plus de socios dans le monde du foot. Et le vainqueur en 2020 est…

Trois clubs allemands dans le top 10 en 2020

Selon une étude menée par Goal, pour sa division sud-américaine, Schalke 04, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich font partie du top 10 des clubs ayant le plus de socios dans le foot. C’est-à-dire de membres décisionnaires au sein de la vie d’une équipe. C’est la formation bavaroise qui arrive première, haut la main, avec 293 000 membres dans le club. Schalke est septième avec 155 000 socios quand le stade, connu pour son « mur jaune », se positionne à la neuvième place (154 000). En 2020, ces équipes appartiennent au top 10 de celles qui ont les plus fortes affluences dans le monde du football. Le Signal Iduna Park du BVB, premier, a une capacité d’accueil de 81 365 spectateurs, pour une moyenne de 81 132 supporters lors des rencontres.

Les socios sont nombreux en Argentine, les clubs de Lisbonne toujours présents

Cela ne date pas d’hier. Les deux clubs argentins, Boca Juniors et River Plate, sont au rendez-vous. Respectivement quatrième, avec 206 000 socios et huitième avec 155 000 membres, ces formations sont connues pour leurs ambiances déjantées. Pour rappel, la finale retour de la Copa Libertadores (Ligue des Champions sud-américaine) 2018, initialement prévue dans le stade de River, avait dû être délocalisée à Madrid, pour cause de heurts entre supporters argentins (victoire 3-1 aux prolongations de River). A l’aller, à la Bombonera, les deux équipes s’étaient séparées sur un score nul (2-2). Au Portugal, Benfica, deuxième, est solide (230 000 socios), quand le Sporting, sixième, en compte 160 000.

Présidentielles 2021 en ligne de mire pour les socios du Barça et du Real

L’an prochain (2021) auront lieu les présidentielles, au FC Barcelone et au Real Madrid. À cette occasion, les socios des deux équipes seront conviés à s’exprimer. Du côté du Barça, Bartomeu, actuel président, se représente. Il devra faire face, en autres, à l’homme d’affaires, Victor Font et à l’ancien président de 2003 à 2010, Joan Laporta. À la Maison Blanche, Vicente Boluda, ancien président du Real Madrid pendant quelques mois, tentera de détrôner l’emblématique Florentino Pérez, en poste depuis le début du 21e siècle.

Top 10 des socios dans le foot en 2020 :

10. Manchester United = 150 000

9. Borussia Dortmund = 154 000

8. River Plate = 155 000

7. Schalke 04 = 155 000

6. Sporting Lisbonne = 160 000

5. Vasco de Gama = 176 000

4. Boca Juniors = 206 000

3. Barcelone = 223 000

2. Benfica Lisbonne = 230 000

1. Bayern Munich = 293 000