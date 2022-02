Qui gagnera le Mondial 2022 ? Les tendances sur le marché des paris sportifs

2022 est une année de coupe du monde de football, exceptionnellement organisée dans l’hiver et au Qatar.

C’est une grande première à laquelle tout le monde devra s’habituer, et les joueurs en premiers, qu’une coupe du monde de football, se dispute en période hivernale. Là où, d’ordinaire ce sont plutôt les compétitions de clubs qui battent leur plein. Rendez-vous est donc pris pour le mois de novembre, à partir du 21 et jusqu’au 18 décembre 2022, pour l’événement au Qatar. A quelques mois de la compétition, se préparent déjà les meilleurs paris sportif pronostic, pour celles et ceux qui voudront pimenter un peu, leur tournoi.

L’Italie ou le Portugal, une nation n’ira pas au Qatar

La majorité des grandes nations du football ont validé leur billet. Mais pas encore l’Italie ou le Portugal, soit les deux derniers pays champions d’Europe. Et si elle était là, la bonne cote ? Parce que les deux nations étant placées dans le même groupe en barrages, l’une n’ira pas au Qatar. L’enjeu pour elles est énorme. Les cotes également, pour ce qui concerne la victoire finale, dans ce Mondial 2022 : proche de 15 contre un, pour la Squadra Azzura et de 25, pour le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Le Brésil premier favori à la victoire finale

Plus sûrement c’est, à un peu plus de neuf mois qui nous séparent du début de l’échéance, le Brésil de Neymar, Marquinhos et Lucas Paqueta, qui domine sur les cotes. Cinq Coupes du monde gagnées par le passé, la Seleçao, ajoutera-t-elle un sixième trophée à son armoire déjà bien garnie ? A 6,5 la cote d’un succès au Qatar, le Brésil est le favori, mais l’avantage donné reste minime sur d’autres de ses concurrents. Dont la France, tenante du titre qui suit en deuxième position, dans la liste des prétendants au sacre, selon les cotes.

France et Angleterre jouent placés sur le podium

Celle des hommes de Didier Deschamps est présentement à 7,5, légèrement inférieure (donc jugée plus probable), que celle des Anglais, à 8, qui complètent le trio à suivre, car il est celui qui offre sur cette entame de l’année, le plus de certitudes sur sa force et son potentiel à s’imposer. Espagne (à 9 contre un), Belgique et Argentine (à 12), sont en outsider avec l’Allemagne, à 13, que l’on voit peu souvent aussi loin, dans la hiérarchie.

Le Paraguay, la grosse cote du Mondial 2022 de football

Enfin, pour les plus joueurs d’entre vous, pourquoi ne pas croire en l’équipe du Paraguay ? Alors oui, il y a en effet très peu de chances que la formation sud-américaine remporte la compétition, mais elle est celle qui paie le plus, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, elle peut rapporter jusqu’à plus de neuf cents fois la mise de départ. Les Guarani sont LA grosse cote, de ce début d’année.