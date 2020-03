Qui sera le Ballon d’or 2020 selon les bookmakers ?

Y’aura-t-il seulement un Ballon d’or 2020 au bout de l’année ? Rien n’est mois sûr, dans la mesure où la saison en cours n’est pas encore allée à son terme. Sans le money time et les matches à très fort enjeu, sans de surcroît l’Euro pour faire la différence, difficile de tirer une individualité. Au Royaume-Uni, plusieurs bookmakers ont renoncé au marché. Mais pas tous, pour certains il est encore possible de se projeter sur l’identité du vainqueur.

A ce stade, Messi remporterait devant Mbappé le Ballon d’or 2020

Si le trophée se décidait en cette fin de mois de mars, Lionel Messi le gagnerait. L’attaquant du FC Barcelone a même une longueur d’avance confortable sur ses concurrents, il est donné vainqueur à une cote comprise entre 3,5 et 4. A plus de moitié moindre que celles des concurrents, dont le premier cité est Français et un joueur du championnat de Ligue 1. Vous l’aurez bien sûr reconnu, c’est de Kylian Mbappé dont il est question. Que le champion du monde remporte le Ballon d’or 2020 paie neuf fois la mise.

Virgil Van Dijk recule, Erling Haaland progresse

Mbappé est en balance avec son partenaire brésilien Neymar coté à 11 et entre les deux Parisiens se glisse Cristiano Ronaldo, à 10. Pour d’autres noms cités, Virgil Van Dijk deuxième en 2019 a perdu du crédit, avec une cote de succès pour lui à 25. Erling Haaland fait lui une poussé phénoménale, donné dans le top 10 avec une cote de 20 à 25. Pour les Français après Mbappé, Griezmann est à 50 et Varane à 67.