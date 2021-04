Qui veut habiller les équipes de France de volley ?

La FFVolley joue carte sur table pour trouver son futur équipementier officiel.

La Fédération française de Volley (FFVolley) cherche son prochain équipementier. La période d’association avec la marque italienne Errea s’achèvera au 31 décembre de cette année. Pour les quatre ans suivants, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, la fédération lance une consultation pour décider du prochain partenaire majeur, fournisseur des tenues des équipes de France de volley et de beach-volley.

Une consultation pour trouver l’équipementier des équipes de France

« Dans un souci de transparence et dans le but d’offrir les meilleures prestations à l’ensemble de ses Equipes de France mais aussi pour coller au plus près des attentes de son mouvement sportif, la FFvolley a décidé de procéder à une consultation pour sélectionner son prochain équipementier », est-il indiqué par communiqué. Qui précise également, que les droits portent sur un lot : « Equipements textiles destinés aux Equipes de France de Volley (volley-ball et beach-volley), ses évènements fédéraux ainsi qu’aux collaborateurs de la FFvolley ».

La FFVolley rendra son verdict fin mai/début juin

Les marques intéressées peuvent se manifester à compter de ce 9 avril, sur le site officiel de la FFVolley. Au 10 mai midi s’achèvera la période de consultation et le choix de l’équipementier final sera communiqué à la fin du mois de mai, au plus tard en juin. Un « prix de réserve » est fixé, en-deçà duquel la fédération déclarera la consultation « infructueuse ». Pour choisir, cinq critères seront observés et pondérés selon leur importance : l’apport financier et primes de résultats sportifs et royalties sur l’activité produits dérivés (coeff 5), la dotation en équipements sportifs (3), les moyens d’accompagnement pour développer la discipline (4) et les critères qualitatifs (3).