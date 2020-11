RB Leipzig – PSG : Paris va-t-il gagner selon les bookmakers ?

Comme une impression de déjà vu. L’affiche des demi-finales de l’année dernière, opposant le PSG au RB Leipzig, se répète cette saison, pour le compte de la 3ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Ce mercredi 4 novembre, les deux clubs se retrouvent pour se disputer la deuxième place du groupe H, pendant que Manchester United tentera de creuser l’écart contre le Basaksehir. Privés de leur duo Mbappé-Neymar, les Parisiens ne sont pas les favoris des bookmakers, mais le scénario exact du match reste ouvert.

Un match serré avec un petit avantage pour Leipzig

C’est le RB Leipzig qui bénéficie des faveurs de ces derniers, avec une cote de victoire de 2,49, contre 2,87 pour le PSG, à la moyenne des six bookmakers étudiés. Un partage équitable des points est aussi envisagé par les spécialistes, à 3,63. Au regard des scores proposés, c’est d’ailleurs ce scénario qui est privilégié, puisque le match nul 1-1 est le plus probable à 5,63 contre 1, devant une victoire allemande 2-1 (7,5). Des prévisions bien éloignées du résultat de la dernière, et seule, confrontation des deux clubs en compétition officielle. Paris l’avait emporté 3-0 pour se qualifier en finale, en aout dernier. Miser sur un bis repetita pourrait rapporter 24,42 fois la mise.

Qui marquera pour le PSG selon les bookmakers ?

Mais sans Kylian Mbappé ni Neymar, la tâche s’annonce plus compliquée, surtout offensivement. Du côté du PSG c’est donc à Moise Kean que les opérateurs font le plus confiance pour marquer. L’attaquant italien bénéficie d’une cote de 2,9 en moyenne, légèrement au-dessus de son vis-à-vis Alexander Sorloth (2,8). Derrière lui, les Franciliens disposent d’autres armes offensives viables, comme Angel Di Maria, déjà buteur lors du dernier duel, et évalué à 3,22.