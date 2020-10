RC Lens – ASSE : Quel résultat à la rencontre selon les bookmakers ?

Un but encaissé est la seule chose qui les sépare au classement, avant le choc qui les opposera ce samedi 3 octobre. Respectivement quatrième et sixième, avec 10 points, le RC Lens reçoit l’ASSE pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1. Alors que les Stéphanois viennent de chuter 3 buts à 0 contre l’actuel premier, le Stade Rennais, les Nordistes sont désignés favoris de la rencontre par les bookmakers.

Les 3 points reviendront au RC Lens, selon les bookmakers

Les six opérateurs étudiés sont assez confiants sur le résultat final du match, annonçant les Lensois vainqueurs à 2,05 de cote moyenne. Le scénario inverse pourrait rapporter 3,79 fois la mise, alors que le nul est évalué à 3,36. Si les prédictions pour un gagnant sont sans appel, le scénario approfondi de la rencontre l’est bien moins. En cas de match nul à un but partout, 5,11 euros seront gagnés, pour un misé. C’est moins que si vous imaginez le RC Lens gagner 1-0 (5,44). Plus téméraires seront ceux qui gageront sur un succès 1-0 de l’ASSE, coté à 7,86.

Les bookmakers moins certains pour les buteurs, surtout chez l’ASSE

Pour deviner qui trouvera le chemin des filets, il faudra du flair. Les opérateurs estiment qu’Ignatius Ganago, l’homme en forme du moment chez les Sang et Or, est le buteur le plus probable, à 3,2 de moyenne. Son coéquipier Gaël Kakuta pourrait lui aussi tromper la vigilance du gardien adverse, avec une cote de 3,73. Côté Stéphanois, dur de départager qui est le buteur le plus probable. Cela pourrait être Romain Hamouma, coté à 4,12, ou Denis Bouanga, qui rapporterait 4,15 fois la mise. Pour en avoir le cœur net, il faudra regarder le match, disponible sur Téléfoot, ce samedi à 17h00.