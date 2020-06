RC Lens – Combien ça coûte de recruter Enzo Crivelli (Istanbul Basaksehir) ?

Le RC Lens se veut ambitieux pour son retour en Ligue 1. Tout fraîchement promu, après l’arrêt du football français suite au Covid-19, le club nordiste a l’intention de recruter massivement. Son solide actionnaire, Joseph Oughourlian, a affirmé que le capital du club serait augmenté. L’enveloppe des transferts s’établirait autour des 18 Millions d’euros, en cas de petites ventes (Radovanovic, J.Keita voire Mauricio), rapporte le journal l’Equipe. Parmi les postes recherchés, le club du légendaire stade Bollaert ciblerait en attaque l’ancien Caennais Enzo Crivelli. Le jeune attaquant (25 ans) évolue dans le club d’Istanbul Basaksehir, en Turquie.

Le coût du joueur est évalué à 4,8 millions d’euros selon Transfermarkt

Parti à l’été 2019 du Stade Malherbe de Caen, après sa relégation en ligue 2, Enzo Crivelli avait rapporté 2,7 millions d’euros au club normand pour son transfert en Turquie. Auteur d’une saison 2019-2020 prolifique avec son club d’Istanbul BB (premier ex aequo, championnat suspendu), la valeur marchande du joueur a grimpé. Elle est estimée autour des 6 millions d’euros selon Transfermarkt. Bémol, avec la crise sanitaire, le coût du joueur s’est amenuisé. Il est fixé aux alentours des 4,8 millions d’euros. Le salaire du joueur était de 40 000 euros brut mensuel en Normandie, il est très probable que celui-ci ait été revu à la hausse en Turquie.

Enzo Crivelli c’est 13 buts et 3 passes décisives à Istanbul Basaksehir

On comprend l’intérêt du RC Lens pour le joueur. En trente-trois rencontres disputées, l’ancien protégé de Rolland Courbis, au SM Caen, a inscrit treize buts et délivré trois passes décisives, toutes compétitions confondues. Des statistiques honorables pour une première saison à l’étranger, d’autant plus que l’ancien bastiais établit son record de nombre de buts marqués sur une saison. C’était lors de son passage à Bastia justement, en 2016-2017, où le joueur avait trouvé dix fois le chemin des filets en vingt-quatre rencontres. Un attaquant en pleine bourre, en confiance, qui pourrait rendre de beaux services au promu lensois.