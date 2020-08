RC Lens : Combien ça coûte de recruter Loïs Diony (ASSE) ?

L’ASSE cherche à se séparer des éléments non désirés par Claude Puel. Loïs Diony est en balance, si un club veut l’embaucher, il ne sera pas retenu par le club stéphanois, pour soulager la masse salariale trop pleine, après la délicate saison dernière et les conséquences économiques de la COVID-19. Selon Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, l’attaquant de 27 ans a été proposé au RC Lens. Qui ne serait toutefois pas très chaud à le recruter.

L’ASSE cherche à se séparer de Loïs Diony

Pourtant Loïs Diony a perdu énormément de sa valeur, depuis qu’il a quitté Dijon, alors en pleine bourre, pour Saint-Etienne en 2017 et contre une dizaine de millions d’euros de compensation, bonus compris dans l’opération. Le natif de Mont-de-Marsan reste la recrue la plus chère de l’AS Saint-Etienne dans son histoire. Mais des performances mitigées, un prêt inabouti à Bristol, en Angleterre et un contrat qui se consume dans le temps, font inexorablement chuter l’estimation du joueur, sur le mercato. Il ne vaut plus que 2,5 millions d’euros pour Transfermarkt et autant (de 2 à 4 M€), du côté de l’Observatoire du football.

Petite indiscrétion: Claude Puel a rêvé très fort d’Enzo Crivelli.

Son board lui a signifié que c’était impossible à réaliser, financièrement parlant !! Loïs Diony a été proposé au #RCLens mais le board lensois n’a pas encore donné suite, pas emballé pr le moment. #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 24, 2020

Mais le RC Lens ne serait pas prêt à prendre ce risque

Cela, pour une saison restante dans le contrat du joueur. C’est donc l’été pour s’en séparer à Saint-Etienne, car après, à partir du 1er janvier prochain, il sera libre de discuter avec n’importe quel club et de partir sans indemnité, au mois de juin 2021 suivant. La perspective confinerait à un échec global pour Sainté. Mais la piste Lensoise est incertaine, car le joueur a des émoluments élevés pour le promu. Il gagne près de 90 000 euros bruts mensuels, sans les primes nombreuses et variées chez les Verts. C’est un risque que le RCL ne souhaiterait donc pas prendre, avec un joueur qui sort d’une saison dernière, à seize matches toutes compétitions confondues, pour seulement deux buts.