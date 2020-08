RC Lens : Le retour en Ligue 1 dope les abonnements

C’était un des effets escomptés du retour du RC Lens en Ligue 1, les résultats semblent être à la hauteur des attentes, d’après une information révélée par La Voix du Nord, au sujet des abonnements pour la saison 2020-21, des matches au stade Bollaert-Delelis. Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire et le risque de matches à huis clos, les supporters du club sang et or répondent massivement présents.

Déjà 20 000 abonnés au RC Lens qui en espère 25 000

Ils étaient près de 20 000 encartés, au premier jour de ce mois d’août. Un gros mois environ, après l’ouverture de la campagne des abonnements. C’est un chiffre probant car déjà supérieur aux 16 000 relevés, la saison dernière. Selon le quotidien régional, le RC Lens vise le seuil des 25 000 pour accompagner le retour parmi l’élite. A 20 000, le club nordiste peut revendiquer une adhésion supérieure à la majorité des clubs en France. La saison dernière, le RC Strasbourg, en comptait quasiment autant et seuls, l’OM, le PSG, l’OL et le LOSC dépassaient dans cet ordre, le cap des 20 000.

Le club nordiste parmi ceux qui comptent le plus d’encartés

Récemment, le Stade Rennais a franchi le cut des 15 000 abonnés, pour sa saison, au Roazhon Park qui pourrait être la première des Bretons en Ligue des champions, s’ils parviennent à passer le tour préliminaire.