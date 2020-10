RC Lens : Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du club

Après 5 saisons en Ligue 2, le RC Lens retrouve l’élite cette saison, et a préparé son retour avec un mercato historique. Au total, 10 nouveaux joueurs ont rejoint les rangs des Sang et Or, pour 19 M€ dépensés en tout (hors variables), leur plus haut total depuis la saison 2007-08. Bien que n’ayant jamais été l’un des plus dépensiers de Ligue 1, le club n’a pas lésiné pendant cette fenêtre de transfert, au point d’officialiser les deux recrues les plus chères de son histoire.

Seko Fofana et Ignatius Ganago, subitement les deux recrues plus chères de l’histoire du RC Lens

La volonté était de rendre l’équipe un peu plus conquérante et complète, pour aborder cette nouvelle saison de Ligue 1 tant attendue par les supporters. Le RC Lens a réalisé deux opérations majeures cet été, dont l’arrivée du milieu Franco-ivoirien, Seko Fofana, qui est devenu le plus gros transfert jamais réalisé par les Nordistes, au prix de 8,5 millions d’euros, plus 1,5 millions de bonus. Quelques semaines avant lui, C’était Ignatius Ganago, buteur venu de l’OGC Nice, qui héritait de ce titre, suite à son arrivée, contre 6 millions d’euros d’indemnités.

Des choix forts de la direction lensoise

Il est peu fréquent de voir le RC Lens dépenser de telles sommes pour s’offrir les services d’un joueur, en témoigne la moyenne du top 10 des recrues les plus chères de l’histoire du club qui, avant ce mercato, se situait à près de 4,8 M€. Il n’empêche que les choix de la direction lensoise semblent porter leurs fruits en ce début de saison : après 6 journées, le club pointe à la 3ème place, à un point du premier. Alors que Seko Fofana s’est malheureusement blessé et n’a pu jouer que 33 minutes, Ignatius Ganago s’est installé dans le podium du classement des buteurs, avec 4 réalisations.

Top 10 des recrues les plus chères de l’histoire du RC Lens

Seko Fofana, d’Udinese : 8,5 M€ (2020-21) Igniatius Ganago, de l’OGC Nice : 6 M€ (2020-21) Sidi Keita, du RC Strasbourg : 6 M€ (2006-07) Esteban Fuertes, de Derby County : 6 M€ (2000-01) Olivier Dacourt, d’Everton : 6 M€ (1999-00) El-Hadji Diouf, du Stade Rennais : 5,34 M€ (2001-02) Kanga Akalé, de l’AJ Auxerre : 5 M€ (2007-08) Jacek Bak, de l’Olympique Lyonnais : 4,3 M€ (2001-02) Milan Bisevac, de l’Etoile Rouge de Belgrade : 4,1 M€ (2006-07) Stéphane Dalmat, du LB Chateauroux : 3,8 M€ (1998-99) Daniel Moreira, de l’EA Guingamp : 3,8 M€ (1998-99)

Estimations des indemnités compensatoires, indépendamment des possibles bonus complémentaires