RC Lens : Que vaut le 11 type de la saison 2020-21 sur le mercato ?

En sa qualité de promu parmi l’élite, l’effectif du RC Lens compte naturellement parmi les moins valorisés du championnat de France de Ligue 1, cette saison 2020-21. Aux Sang et Or de prouver qu’ils ont les épaules pour se maintenir, et le talent pour élever leur cote sur le marché des transferts. Au lancement de l’exercice, le onze type lensois vaut 22,25 millions d’euros, au cumul de tous les membres.

22,25 M€ l’estimation du 11 du RC Lens sur le mercato

Un joueur avoisine donc en moyenne les 2 millions d’euros sur ce mercato. Comme l’estimation du moment de Cheick Doucouré dans l’entre-jeu. Recruté pour 6 millions d’euros depuis l’OGC Nice, cet été, Ignatius Ganago est le joueur le plus cher du groupe que coache Franck Haise. Jusqu’ici, car il va rester du temps aux clubs pour se renforcer, même une fois passée du 23 août, qui signe le premier match du club, à Nice. Le Racing a toutefois bien anticipé son marché, avec des transferts opérés tôt, à la faveur de l’annonce prématurée de l’accession, à la Ligue 1.

Wuilker Fariñez valorisé plus cher que Jean-Louis Leca

Ce onze serait valorisé plus cher, avec Wuilker Fariñez dans les buts (à près de 5 M€), en place de Jean-Louis Leca. Prêté pour la saison par le Millonarios FC, il est à Lens pour apprendre aux côtés de son aîné (34 ans contre 22), qui devrait si tout va bien, lui passer la main, à compter de la saison prochaine. Outre Fariñez, le club nordiste enregistre cet été les renforts de Kakuta (prêt), Badé, Clauss, Medina, Ganago et le transfert définitif de Corentin Jean, après une saison en prêt, en Ligue 2.

Le onze type du RC Lens 2020-21 sur le mercato