RC Lens : Sportfive et Data Talks s’associent pour doper le sponsoring et le merchandising du club

Une initiative qui va probablement s’étendre ailleurs, dans le foot et le sport en général. En cette époque de plus en plus centrée sur la data et la connaissance des profils du web, l’agence SPORTFIVE (ex Lagardère) s’est associée à Data Talks, afin d’aider les clubs à mieux connaître la base de leurs fans. Cela commence par un partenariat noué avec le RC Lens, promu cette saison en Ligue 1.

Un ménage à trois pour renforcer le lien entre le RC Lens et ses supporters

Le but de l’opération ? Proposer aux équipes sportives, une « expertise et des ressources nécessaires, pour exploiter » le potentiel de leurs communautés, souvent très fournies mais peu connues. Ensemble, les trois acteurs vont créer une plateforme de données, afin de mieux connaître et comprendre les supporters, leurs affinités en matière de consommation, les achats récemment effectués ou ceux à venir. Et cela, dans le but à terme, de viser les sponsors les plus appropriés au club nordiste, ses suiveurs et ses valeurs.

De la data pour mieux cibler ensuite les sponsors futurs, du promu nordiste

Ainsi, sur les étapes du merchandising sera désormais déployé un processus visant à mieux connaître la personne à l’autre bout de la chaîne. Ainsi à l’avenir seront proposés des produits et du contenu selon les affinités de chacun. « Avoir une relation personnalisée avec les fans est plus que jamais nécessaire aujourd’hui », souligne Peter Kekesi, pour l’entreprise Data Talks.