RC Strasbourg – Combien vaut Kenny Lala sur ce mercato ?

Il est un joueur convoité du collectif du RC Strasbourg, sur ce marché des transferts hivernal et de ceux qui offrent le plus fort potentiel marchand. Kenny Lala pourrait de fait ne pas être retenu par sa direction, selon les offres qui pourraient être transmises pour le latéral droit. Le timing est bon pour le club alsacien, car les mois qui le séparent de la fin de son contrat se consomment, lui qui était déjà sollicité ailleurs, l’été dernier.

Kenny Lala a un bon de sortie. A condition d’une offre jugée conforme

Le joueur de 28 ans le confiait récemment au magazine France Football, il avait donné son accord à la Fiorentina, mais les deux clubs n’ont pas trouvé de terrain commun pour l’indemnité du joueur. La Fiorentina proposait 5 M€, une somme jugée insuffisante. Conséquence possible de cet échec à digérer, il est moins flamboyant cette saison sur le terrain. Le concernant l’estimation de sa valeur marchande, entre la plateforme Transfermarkt pour qui il avoisine les 12 millions d’euros depuis déjà plus d’un an, mais seulement la moitié de la part de l’Observatoire du football.

Pour le président du RC Strasbourg, son latéral est « sous-coté »

Au sujet de ce que vaut son joueur, Marc Keller le président du Racing disait en mars 2019, à RMC : « C’est un joueur qui a 27 ans et que je trouve sous-coté. Et sans faire offense à Strasbourg, c’est un joueur qui peut dire un jour qu’il a envie de tutoyer un club capable de jouer l’Europe chaque année. » Une coupe continentale, Kenny Lala en a entrevue une cette saison, jusqu’aux barrages où Strasbourg est tombé. Il a précédemment porté les couleurs du Paris FC qui l’a formé, puis de Valenciennes et Lens. Il est arrivé libre du club nordiste en Alsace, en 2017.

Encore une saison et demi de contrat avec le club alsacien

Il a été depuis prolongé, il y a pile un an, ce 21 janvier. Une saison de plus, pour un terme fixé à juin 2021. Son salaire est estimé proche de 650 000 euros bruts la saison, indépendamment des primes. Il a joué 18 matches de Ligue 1 cette saison, pour un but inscrit.