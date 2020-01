RC Strasbourg – Les Alsaciens culminent sur la Ligue 1

Difficile de dominer les joueurs du RC Strasbourg dans le jeu aérien, cette saison 2019-20. Et pour cause, ils sont les plus grands du championnat, à la taille moyenne de chaque joueur du championnat de Ligue 1. Les Alsaciens mesurent 184,9 centimètres. C’est la taille proche d’Anthony Caci ou Dimitri Liénard dans le collectif de Thierry Laurey. Aux extrêmes, Ludovic Ajorque culmine à près de 1m97, quand Jean-Ricner Bellegarde accuse près d’une trentaine de centimètres en moins.

Les joueurs du RC Strasbourg approchent les 1m85 en moyenne

Les joueurs du RC Strasbourg devancent dans cette hiérarchie, ceux des Girondins de Bordeaux (183,3 cm), d’Angers SCO (183,1 cm) et le FC Metz (183 cm). En moyenne sur cet exercice 2019-20 de Ligue 1, les joueurs mesurent 181,57 centimètres, à la hauteur des joueurs de Dijon, Nîmes ou Amiens. A l’opposé, les Rennais, les Parisiens et les Marseillais flirtent avec le mètre 80. Et c’est au Stade Brestois que le groupe a le moins de hauteur, à 179,3 centimètres. Les Bretons sont plus largement les plus petits des cinq grands championnats d’Europe.