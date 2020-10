Real, Barça… Tous les budgets des clubs de la Liga cette saison 2020-21

Même en terminant l’exercice sportif, les clubs de la Liga d’Espagne n’ont pas été épargnés par les effets de la crise sanitaire. Et en l’espèce, les gros ont le plus trinqué. Ou plutôt le plus gros d’entre tous (sur l’aspect financier du moment, s’entend), puisque le FC Barcelone prévoit, dans ses prédictions financières, une baisse de 30% environ de son chiffre d’affaire la saison 2019-20 dernière, qui devrait se poursuivre en 2020-21.

La crise contraint les clubs de la Liga à réduire la voilure

Cela, notamment par le fait de l’incertitude qui pèse, sur le retour du public dans les stades. Tant que la question est en suspend, c’est tout le business « match day », de la billetterie, des abonnements, des hospitalités et merchandising les soirs de rencontres, qui s’effondre. Et la logique, si elle est plus prononcée au Barça ou au Real (étant les clubs les plus soutenus), est la même pour les vingt clubs de la Liga. Résultat, le budget prévisionnel moyen des équipes du championnat d’Espagne baisse de près de 20%, d’une saison à l’autre.

Pour comparer : Les budgets des clubs de la Ligue 1, saison 2020-21

Le Barça prévoit une baisse de 30% environ de son prévisionnel

De 198 million d’euros, il passe à 160 millions en 2020-21. C’est l’équivalent proche de Villarreal, le quatrième plus conséquent. La baisse, on l’a dit, devrait être plus importantes pour le Barça. Qui, la saison dernière, flirtait avec le milliard, contre 733 millions l’estimation pour la saison en cours, d’après des chiffres du journal AS. Le Real Madrid et l’Atlético suivent dans cette hiérarchie des clubs les plus costauds financièrement. A l’autre bout du classement, le promu Cadiz affiche le budget le plus étriqué, à 45 millions d’euros, mais le différentiel s’est réduit de moitié entre les deux extrêmes : il était de 32 la en 2019-20 et de seize désormais.

Les budgets des clubs de la Liga espagnole en 2020-2021