Real Madrid : Benzema et les notes des Merengue sur FIFA 21

Treizièmes, c’est au mieux la place des joueurs du Real Madrid, dans la hiérarchie de ceux à qui EA Sports attribuent les meilleures notes individuelles, au lancement de son prochain titre, FIFA 21. Treizième et une note à 89, équivalente à celle donnée au capitaine Sergio Ramos, à Casemiro, au gardien Thibaut Courtois, ainsi qu’à l’attaquant Karim Benzema, sorti d’une excellente saison sportive.

Plus 2 pour Benzema, moins 3 pour Hazard et Modric

Aucun joueur à 90 ou plus, il doit falloir remonter loin pour trouver trace de cela, au Real Madrid. La saison dernière, Eden Hazard (91) et Luka Modric (90), pouvaient s’enorgueillir. Sur FIFA 21, ils perdent chacun trois points. Karim Benzema en gagne deux, et un de plus pour Raphaël Varane (86), pour autre joueur français de l’équipe. Il n’y en a donc aucun dans les dix, mais ils sont neuf joueurs du collectif de Zinedine Zidane, dans le top 100 des meilleures notes de l’exercice sur le jeu de foot sur console. Et un énorme gadin, que celui de Gareth Bale qui perd six points, de 85 à 79.

Ces notes sont les officielles, dévoilées ce jeudi soir, par les équipes à la production du titre. FIFA 21 sortira le 6 octobre, plus tard que la date initialement prévue. Cela, en raison de la crise sanitaire mondiale.

Les notes des joueurs du Real Madrid sur FIFA 21

Sergio Ramos = 89

Karim Benzema = 89

Casemiro = 89

Thibaut Courtois = 89

Toni Kroos = 88

Eden Hazard = 88

Luka Modric = 87

Dani Carvajal = 86

Raphaël Varane = 86

Gareth Bale = 79