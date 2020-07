Real Madrid : Combien vaut Ferland Mendy sur ce mercato ?

Ferland Mendy monte en puissance, dans son couloir gauche, au Real Madrid. Un an après son transfert de l’Olympique lyonnais (53 M€ bonus compris) vers la capitale espagnole, l’international français (4 sélections) a pris du poil de la bête, depuis la reprise du football. Les nombreuses blessures du vieillissant Marcelo ont sûrement un rôle à jouer dans les performances du joueur, formé au Havre.

Ferland Mendy a un lourd transfert sur ses épaules

Auteur de prestations remarquées avec le HAC, en Ligue 2, Ferland Mendy a été recruté par l’Olympique lyonnais, à l’été 2017, contre un montant de 6 M€ (bonus compris), et un contrat sur cinq saisons à la clé. Sous le maillot des Gones, le latéral gauche a clairement explosé, que ce soit par le biais du championnat de France ou de la Ligue des champions. L’an dernier, le Real Madrid l’a transféré pour une somme record (53 M€), ce qui en fait le deuxième arrière gauche le plus cher de l’histoire, derrière un compatriote en Équipe de France, Benjamin Mendy (57,5 M, hors bonus, de Monaco à Manchester City). Cette saison, l’ancien lyonnais brille sous la tunique madrilène (28 matches toutes compétitions confondues, dont 21 comme titulaire), notamment depuis la reprise du championnat (le Real est premier de Liga et reste sur cinq rencontres sans prendre de but). Le joueur est évalué à 32 M€ par Transfermarkt quand l’Observatoire du football l’estime jusqu’à 40 M€.

Sous contrat longue durée au Real Madrid

Au mercato estival 2019, le natif des Yvelines s’est engagé 6 saisons avec le Real Madrid, soit jusqu’au mois de juin 2025. Au sein de l’effectif Merengue, le latéral gauche (25 ans) gagne près de 2,4 M€ nets, par an. Avec les blessures répétées de Marcelo (déchirure adducteur, fin de saison en Liga pour le Brésilien), le Français s’installe sans faire de bruit dans le onze type et pourrait même affronter Manchester City (le 7 août prochain), en huitième de finale retour de Ligue des champions, si le Brésilien ne se rétablit pas à temps. En tout cas, son coach Zinédine Zidane s’est félicité du rendement de l’ancien havrais, en conférence de presse d’après match, au sortir de la victoire 2-0 des Madrilènes face à Alaves (vendredi 10 juillet). « On est contents de sa prestation, de ce qu’il fait. C’est une première année pour lui (au Real), il est au niveau et ça c’est la bonne nouvelle. » Prochain rendez-vous, ce lundi 13 juillet, pour Mendy et ses partenaires, sur la pelouse de Grenade (36e journée de Liga).