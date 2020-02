Real Madrid – Gareth Bale lance son équipe e-sport

La star du Real Madrid, Gareth Bale se lance dans le e-sport, des compétitions de jeux sur console qui attirent des millions de personnes dans le monde. Sa nouvelle franchise intitulée, Ellevens Esports, démarre en partenariat avec 38 Entertainment Group, une société spécialisée dans l’e-sport et le divertissement. L’objectif du Gallois : « Recruter une équipe de joueurs de classe mondiale pour Ellevens, dans une variété de jeux », dès maintenant.

La franchise de Bale démarre du 7 au 9 février sur FIFA

En tant que footballeur, c’est logiquement que Gareth Bale commence par la plateforme de football référence, FIFA. Sa nouvelle équipe se lance dans le vif du sujet dès ce week-end, pour la Coupe du Monde eClub de la FIFA organisée à Milan du 7 au 9. Mais sa franchise devrait se développer dans d’autres domaines. Ellevens Esports prévoit de se diriger vers Fortnite, Rocket League et Counter-Strike : Global Offensive, prochainement. League of Legends et Overwatch sont également des cibles pour l’avenir de l’écurie.

L’attaquant du Real Madrid s’implique dans le recrutement

Pour cela, il faut trouver des joueurs compétitifs. L’attaquant de 30 ans est impliqué dans cette recherche, pour aider sa nouvelle formation à trouver de jeunes talents d’après Jonathan Kark, le co-fondateur de 38 Entertainement Group et associé de Gareth Bale. Si l’e-sport se développe de plus en plus, c’est aussi grâce à des personnalités sportives qui s’investissent dans ce domaine. Le champion du monde français Antoine Griezmann s’est lancé tout récemment dans le milieu virtuel avec son frère, Théo. Leur équipe, Grizi Esport cherche activement des joueurs sur des jeux assez similaires que Gareth Bale. Un autre champion du monde a investi sur une équipe FIFA e-sport depuis 2018, il s’agit de l’allemand Mesut Özil.