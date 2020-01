Real Madrid perd un sponsor chinois à 1 M€

Coup dur pour Florentino Perez. La société ManBetX, partenaire du Real Madrid depuis l’automne 2018, ne devrait pas prolonger le contrat au-delà de la première année, en dépit des clauses d’extensions signées, d’après une information rapportée par Palco23. Au dernier rapport annuel du club merengue pour les Socios du club, il était écrit que ce sponsoring devrait durer quatre ans. Et rapporter près du million d’euros saisonnier. Mais ManBetX, un opérateur de jeu en ligne chinois, a d’autres accords en jeu, avec le football espagnol.

Pas de prolongation pour ManBetX au Real Madrid ?

Son championnat de la Liga d’abord, le bookmaker verse 9 millions d’euros par an à la LFP espagnole, dans le cadre d’un contrat de marketing global sur le continent asiatique. Et puis l’Espanyol Barcelone, qu’étonnamment ManBetX préfère au Real Madrid. Pour une raison toutefois simple et évident : la présence au club catalan de Wu Lei, premier footballeur chinois de l’histoire à marquer en championnat de Liga d’Espagne.

Deux sponsors chinois cessent leur engagement avec les Merengue

C’est le deuxième sponsor chinois que perd coup sur coup le Real Madrid, après le retrait du géant de l’agroalimentaire Yili, en fin d’année dernière. Il ne reste que la China Citic Bank comme commanditaire dans la région, pour le club merengue. Tel que l’a récemment montré le rapport annuel Red Card, le Real Madrid a perdu en 2019, sa place de club le plus suivi en Chine sur les réseaux sociaux locaux. Il est désormais devancé de son rival, le FC Barcelone suivi par une communauté de 126 millions d’abonnés.