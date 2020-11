Real Madrid : Pourquoi le Real ne joue pas sur sa pelouse de Bernabeu ?

Alors que l’Inter se déplace en Espagne ce mardi 3 novembre pour le compte de la 3ème journée de la Ligue des Champions, afin d’affronter le Real Madrid, il ne sera pas reçu au mythique Santiago-Bernabeu, mais au stade Alfredo-di Stefano. La structure située dans la Ciudad Real Madrid, plus grand complexe sportif jamais construit par une équipe de football, accueille normalement la Castilla, l’équipe réserve des Merengue. Seulement, depuis la fin de la saison dernière, elle est le théâtre des rencontres à domicile du club, pendant que le Bernabeu subit des travaux.

Le Santiago Bernabeu en travaux depuis 2019

Le chantier a commencé l’été 2019, et le stade était toujours utilisé par le Real Madrid jusqu’ici. Mais dans le contexte actuel, le club espagnol a décidé de profiter de l’absence temporaire de supporters pour faire avancer le réaménagement de son Santiago Bernabeu au maximum, et économiser de précieux euros sur la gestion de l’infrastructure en évitant d’ouvrir le stade. La situation pourrait durer aussi longtemps que les règles en matière de spectateurs restent inchangées. A la sortie de ces travaux, l’enceinte de 81 000 places sera modernisée, à l’aide d’ascenseurs et escalators, et pourvu d’un toit rétractable abritant un panneau visible à 360 degrés depuis les tribunes.

Le stade Alfredo-di Stefano aménagé pour accueillir le Real Madrid

Passer d’une infrastructure à une autre, pour accueillir ses matches à domicile, ne s’est pas fait d’un claquement de doigts, pour les Merengue. Pour avoir l’aval de l’UEFA et la Liga, le club a dû apporter quelques modifications au stade Alfredo di Stefano. Ainsi, l’éclairage LED a été mis en place pour permettre les émissions et retransmissions télévisées en 4K, et la technologie de la VAR a été transférée du Bernabeu à cette structure de seulement 6 000 places. Pour l’instant, changer de décor n’a pas vraiment réussi à la Maison Blanche en compétitions européennes : le Real Madrid y a perdu son match d’ouverture de Ligue des Champions 3 buts à 2 contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk.