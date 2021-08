Real Madrid qualifie « d’absurde » son départ en Premier League

Non le Real Madrid ne souhaite pas rejoindre la Premier League anglaise.

Sitôt publié, déjà démenti. L’information du Mundo Deportivo, lancée ce samedi, selon laquelle le Real Madrid chercherait à quitter la Liga d’Espagne pour rejoindre la Premier League anglaise a été balayée d’un communiqué, par le club merengue.

Le Real Madrid dément vouloir partir en Premier League

« Compte tenu des informations publiées aujourd’hui par le journal Mundo Deportivo, dans lesquelles il est dit que notre club a étudié le passage de la Liga vers la Premier League, le Real Madrid tient à préciser que c’est complètement faux, ainsi qu’absurde et impossible », réagi la Maison Blanche qui évoque, une tentative dans « l’intention de perturber une fois de plus le quotidien de notre club. »

Des relations fraîches entre Florentino Perez et Javier Tebas

Selon Mundo Deportivo, Florentino Perez, le cacique madrilène, en froid avec Javier Tebas, président de la Ligue du foot espagnol, envisagerait de quitter un championnat qu’il considère s’affaiblir, pour rejoindre la plus puissante ligue anglaise. Les divergences sont de plus en plus fortes entre les deux homme, depuis le début annoncé du projet de la Super Ligue, auquel Tebas est réfractaire, jusqu’à l’entrée récente d’un fonds d’investissement au capital de la Liga, dont le Real ne veut pas. Et à propos duquel il a annoncé vouloir déposer une plainte.