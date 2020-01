Real Madrid – Un collectif de joueurs prêtés à 230 M€

Le Real Madrid a prêté 14 jeunes joueurs cette saison pour leur offrir du temps de jeu, qu’ils ne pourraient pas gagner dans l’effectif madrilène. C’est presque l’équivalent d’un deuxième effectif, d’une valeur marchande totale de 230 millions d’euros d’après les estimations de la plateforme Transfermarkt. Ce qui représente le contingent de joueurs prêtés le plus cher du monde, devant l’Inter de Milan (198 M€) et Chelsea (157 M€). Les dirigeants merengue auront le choix à l’avenir, d’intégrer quelques talents dans l’équipe première ou de revendre certains d’entre eux, avec une possible plus-value.

Une plus-value très importante à réaliser pour le Real Madrid

Dans cette liste, Martin Ødegaard est le joueur à la plus forte cote sur le marché des transferts. Actuellement en prêt à la Real Sociedad, il est estimé entre 50 et 70 millions d’euros par l’Observatoire du football (CIES) et 50 millions d’euros sur Transfermarkt. Âgé de 15 ans, le Real Madrid a senti le bon coup en recrutant, pour 2,8 millions d’euros, sans parler des bonus compris dans la transaction. Dans un autre profil, Achraf Hakimi est un arrière droit qui sort de la Castilla, le centre de formation du Real. En 1 an et demi, depuis qu’il évolue en Allemagne, du côté de Dortmund, sa cote est passée de 5 à 45 millions d’euros, d’après Transfermarkt. Dani Ceballos, quant à lui, a été recruté 16,5 millions d’euros au Betis Séville. Il est aujourd’hui estimé à 40 millions d’euros.

Une liste aussi chère que l’effectif de l’OM

Comparé à la Ligue 1, la somme des 14 joueurs prêtés cette saison équivaut à l’ensemble de l’effectif de l’Olympique de Marseille ; le 5e plus cher, estimé à 246 millions d’euros. Ce comparatif met en lumière la puissance financière du club espagnol, capable de former une équipe de joueurs très bankable, entre 18 et 24 ans.