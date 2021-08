Le PSG en route pour égaler le record de titres de champion de Ligue 1 de l’ASSE ?

Le PSG vise la passe de 10 en Ligue 1.

Depuis que le PSG navigue sous le pavillon du Qatar, le club ne vit que pour la gagne. S’imposer dans toutes les compétitions nationales est une ambition dévoilée dès le mois d’août. Paris brille de nouveau sur la scène nationale depuis près de dix ans avec le doux secret de devenir, à moyen terme, le plus grand club de foot de l’hexagone.

Pour cela, les statistiques se révèlent primordiales. Après avoir remporté neuf championnats de France, dont sept depuis 2013, la prochaine étape est simple : égaler le record de titres de champion de France détenu par l'AS Saint-Étienne (10).

Un championnat de France de Ligue 1 à la sauce parisienne

Depuis que Nasser Al-Khelaïfi dirige le club, le PSG a amassé 27 trophées (coupe de France, coupe de la Ligue et championnat confondus). La domination impressionne et ne semble pas prête de s’arrêter. Car si la Ligue des Champions est l’objectif ultime des joueurs de Pochettino, écraser les quatre coins de l’hexagone est une ambition palpable et quotidienne. Si Montpellier, en 2012, Monaco, en 2017, et Lille, en 2021, n’avaient pas contrecarré les plans de la capitale, le Paris Saint Germain détiendrait, à lui seul, le record absolu de titres de champion de France.

Et cette année pourrait bien être la bonne pour les coéquipiers de Neymar détenant déjà le record de victoires concernant la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions. Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma, pour ne citer qu’eux, viennent renforcer une équipe qui n’a jamais semblé aussi forte qu’en 2021. Le club parisien assume ses ambitions et compte bien, enfin, égaler le record des Verts afin de rentrer définitivement dans l’histoire du championnat de France de Ligue 1.

Saint-Étienne, un recordman qui prend de la bouteille

En remportant un 10ème titre de champion de France de Ligue 1, le PSG veut rentrer dans le cœur des Français, au même titre que l’AS Saint-Étienne, équipe complètement adoubée par l’hexagone entre le milieu des années 60 et le début des années 80. Les moins de 20 ans ne connaissent pas cette époque. La fameuse épopée verte. Une hégémonie divisée en trois temps. Elle débute entre 1966 et 1970. À cette heure Icardi, Neymar et Verratti s’appelaient Herbon, Jacquet et Mekhloufi. Entre 1974 et 1976, ce sont Rocheteau et Larqué qui explosent au plus haut niveau. Enfin, le début des années 80 est marqué par Platini et le dernier titre de champion du club.

Durant cette ère dorée, le club du Forez remporte huit titres de champion de France (4 d’affilée entre 1966 et 1970, 3 autres de suite entre 1973 et 1976 et un dernier en 1981). Ajoutez à cette domination deux autres trophées de champion glanés en 1957 et 1964, vous obtenez les 10 couronnes nationales des Verts. Après Reims, la ville ouvrière est le 2ème club tricolore à marquer l’histoire du championnat de France.

Lyon, septuple champion de France historique

Dans la famille des records des champions de France, faites place au club qui a permis au championnat de France de se transformer en une Ligue 1 historique. Entre 2002 et 2008, l’Olympique Lyonnais remporte 7 titres de champion de France d’affilée. Une première dans l’histoire du football européen, car aucune formation n’avait réussi à réaliser une telle performance avant les Gones.

Lorsque Jacques Santini, entraîneur lyonnais, soulève la Coupe de la Ligue, après la victoire lyonnaise face à Monaco, en 2001, l’ancien sélectionneur des Bleus ne le sait pas encore, mais il vient de mettre en route le show lyonnais. Dès lors, la première place du classement et le trophée de Ligue 1 vont revêtir les couleurs bleu et rouge de l’institution de Jean Michel Aulas pendant de nombreuses années.