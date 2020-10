Roland Garros 2020 : Une victoire à 189 000€ pour Hugo Gaston

Quel exploit signé de Hugo Gaston. Classé 239e dans la hiérarchie mondiale du tennis, il vient de s’ouvrir le scalp de Stanislas Wawrinka, anciennement vainqueur en 2015, sur les courts de la porte d’Auteuil. Qualifié pour les huitièmes de finale de Roland Garros 2020, le Français atteint pour la première fois ce seuil, dans un tournoi du Grand Chelem. Et cette performance lui vaut de gagner une prime de 180 000 euros.

Hugo Gaston a gagné plus à Roland Garros 2020 qu’au cumul de sa carrière

C’est la somme prévue par l’organisation, à tous les joueurs et joueuses qualifiés à ce stade du tournoi. S’il n’y avait eu le contexte de la COVID et l’obligation de limite le public dans les tribunes, la prime aurait été plus élevée pour Hugo Gaston. En 2019, un huitième valait 243 000 euros, c’est un peu plus de 22% de plus qu’en 2020. Néanmoins le Toulousain de 20 ans signe avec cet exploit sur la terre-battue parisienne, sa meilleure performances sportive et comptable de sa jeune carrière. Avant ce Roland Garros 2020, il avait gagné 171 247 dollars (146 115 euros), au cumul de ses précédents succès.

Dominic Thiem au prochain tour et l’occasion de gonfler la prime

Au prochain tour, il affrontera Dominic Thiem, finaliste battu l’année dernière, par Rafael Nadal. C’est un autre morceau de bravoure qui attend Hugo Gaston et s’il le franchit, il gonflera sa cagnotte à 283 000 euros.