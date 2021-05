Russell Okung en NFL : est-il vraiment payé en bitcoin?

Un footballeur NFL qui demande à être payé en Bitcoins..

Les cryptomonnaies sont en pleine ascendance. Cette tendance amène de plus en plus de gens à réaliser des transactions avec les monnaies électroniques dont le Bitcoin. Russell Okung, la star de la FNL est-il vraiment payé en Bitcoin? Découvrez-en plus ici, sur son aventure avec le Bitcoin.

Russell Okung et le Bitcoin

Russell Okung figure désormais parmi les 30 joueurs les mieux payés de la NFL. Grâce à la conversion de son salaire en Bitcoin, son revenu est passé de 13 à 21 millions de dollars, quand on considère sa valeur actuelle. La star de la Ligue Nationale de Football américaine est donc de plain-pied dans l’univers de la cryptomonnaie. Cela ne fait plus l’ombre d’aucun doute. Certaines publications du jeune joueur des Carolina Panthers sur son compte Twitter avaient annoncé les couleurs. « Liberté de vie, et #bitcoin » et « Vous pouvez gagner « x » par an et le voir s’éroder lentement avec l’inflation ou vous pouvez protéger votre argent durement gagné avec #bitcoin » sont entre autres les postes de la star. Ces publications ont d’ailleurs fait grimper le nombre d’abonnés sur son compte twitter.

Tout a commencé en mai 2019 lorsque Russell Okung a demandé à recevoir son salaire en cryptomonnaie, le bitcoin notamment. De là à confirmer que Russell Okung est payé en Bitcoin, il y a un fossé. En effet, après qu’il ait formulé son vœu, le club américain où évolue le joueur est monté au créneau pour faire des clarifications. Le club des Carolina Panthers a aussitôt démenti dans les colonnes de Cointelegraph que leur star à l’image de ses coéquipiers n’est payée que dans la devise du pays : le dollar. Mieux, le porte-parole du club a averti que Russell Okung peut choisir de faire avec l’argent ce qu’il veut, car c’est son affaire. De ces déclarations, il ressort clairement que le joueur ne dispose pas d’un accord avec le club pour une rémunération en Bitcoin.

Snoop Dog et Dogecoin : des stars payées en cryptomonnaie

La cryptomonnaie a fini par gagner l’arène des stars. En plus des sportifs, des vedettes de la culture en Amérique et ailleurs se sont embarquées dans cette aventure qui se révèle fructueuse au fil du temps. Snoop Dog, l’une des figures emblématiques du Rap américain s’est récemment lancé dans l’aventure de la cryptomonnaie. Grâce à lui, la monnaie électronique Dogecoin a connu des fluctuations spectaculaires en un temps record. Déjà, au cours de la dernière année, le Dogecoin a connu un bond de plus de 725 %. Aujourd’hui, il est placé au 10ème rang selon CoinGecko. Sa capitalisation est de l’ordre de 10 milliards de dollars et un cours à 8 cents le DOGE. Cela a aussi poussé de nombreuses personnes à acheter du dogecoin.

D’autres stars de la musique et du sport sont aussi dans le business de la cryptomonnaie. Les footballeurs américains Trevor Lawrence et Sean Culkin ont trouvé un accord avec leur club pour percevoir leurs salaires ainsi. Quand on connaît l’engagement de ces deux stars pour le bitcoin, cette option était prévisible. Sean Culkin s’est allié à l’application de cryptomonnaies Zap pour convertir son salaire en bitcoin. De son côté, Trevor Lawrence pourra recevoir 920 000 $ en Bitcoins à titre salarial.