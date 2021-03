Salaire, contrat, ce que Chris Froome a signé avec Israel Start-Up Nation

Chris Froome a financièrement bien rebondi en signant pour Israël Start-Up Nation.

Après 10 ans de bons et loyaux services chez Sky puis Ineos, le cycliste Chris Froome a rejoint Team Israël Start-Up Nation. Le coureur de 35 ans, a remporté quatre fois le Tour de France, deux fois la Vuelta, et une fois le Giro. Un palmarès, digne des plus grands. L’Anglais s’est exprimé sur sa nouvelle expérience, au moment de sa signature : « J’ai hâte de défier et d’être mis au défi par leur talent et de continuer à lutter pour le succès que j’ai connu jusqu’à présent« . Pour rappel, c’est la première fois que la formation israëlienne participe au World Tour.

Un contrat de 3 ans pour Chris Froome

Dans un communiqué publié sur son site internet, Team Israël Start-Up Nation donne des indications sur la durée du contrat de l’Anglais : « Une longue durée qui verra Froome porter le Bleu et Blanc d’ISN jusqu’à la fin de son illustre carrière ». D’après les informations de The Times, Chris Froome s’est engagé pour trois ans, alors que dans le cyclisme, ce sont souvent des deals de 2 ans qui sont signés, il aura donc 38 ans à l’échéance du bail. Le co-propriétaire de l’équipe Sylvan Adams, s’est félicité de cette nouvelle recrue : « Chris est le meilleur coureur de sa génération et mènera notre équipe sur le Tour de France et sur les Grands Tours. »

Le meilleur salaire du peloton avec Israel Start-Up Nation

Toujours selon le média anglais, Chris Froome toucherait un salaire de 5,5 millions d’euros par saison, soit un montant total de 16,5 millions sur 3 ans. C’est plus que son ancienne rémunération, chez Ineos, qui était de 4,5 millions d’euros annuel. Un montant, qui fait de lui, le coureur le mieux payé du peloton, devant Tadej Tadej Pogačar, associé à le team UAE Emirates, et ses 5 millions d’euros. Le « Kenyan Blanc », aurait une fortune estimée à 10 millions d’euros, cette dernière expérience, sur un vélo, lui permettra d’engranger encore plus d’argent, afin de gonfler son capital financier.