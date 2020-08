Salaire, contrat : ce que le Benfica propose à Cavani

Edinson Cavani a peut-être trouvé son prochain club. Selon le média portugais Record, El Matador devrait prochainement s’engager avec le Benfica, et ainsi découvrir le championnat portugais, l’Uruguay, l’Italie et la France en Ligue 1, toutes ces années passées sous le maillot du PSG. L’attendrait au Benfica, un contrat sur trois ans, qui serait sûrement son dernier conséquent, à son âge de 33 ans.

Edinson Cavani ayant quitté Paris au bout de son contrat au 30 juin, il n’y a pas d’indemnité à payer sur son transfert. Le joueur peut donc conséquemment négocier une prime à la signature en s’engageant ailleurs. Certains médias du Portugal l’évoquent à 8 millions d’euros. Quant au salaire, il est donné par Nicolò Schira, le très bien informé journaliste de la Gazzetta dello Sport, à 8 millions d’euros net, soit près de 865 000 euros bruts mensuels, hors variables, pour le traduire à l’échelle française.

C’est moins que les 18,5 millions d’euros précédemment gagnés avec Paris, mais il devrait devenir, sauf à autre recrues XXL dans l’été au pays, le footballeur le mieux payé du Portugal.

#Benfica are in advanced talks to sign Edinson #Cavani as a free agent (offered €8M + add-ons/year) and #Gremio’s winger #EvertonSoares, who could sign 5-year contract. Benfica are set to pay him €20M + add-ons and #Gremio will recive a 15% on a future sale. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 4, 2020