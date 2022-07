Salaires du Tour de France 2022, les 10 coureurs les mieux payés

Focus sur les salaires des coureurs du Tour de France 2022.

Dans le peloton des coureurs du Tour de France 2022, je demande le mieux payé ? Bonne pioche, car il est bien présent sur l’événement, ça n’est pas le cas de tous les coureurs du top mondial, justifiant des salaires les plus élevés. Dans le top 20 citons pour absents, l’ancien vainqueur Egan Bernal (Ineos Grenadiers, 2,8M€/an), son coéquipier Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers, 2,5 M€/an), le champion du monde français, Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl, 2,3 M€/an), ou encore Valverde (Movistar, 2,2 M€/an), Carapaz (Ineos Grenadiers, 2,2 M€/an) ou Nibali (Astana, 2,1 M€/an).

Les 10 coureurs les mieux payés du Tour de France 2022. 10=. Romain Bardet (DSM) = 2M€/an ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 11

Pogacar mène le Tour de France 2022, sportivement et sur les salaires

Sur cette nouvelle édition de la Grande Boucle, le premier sur la rémunération est aussi celui qui justifie du plus gros potentiel de victoire, à Paris. Et pour cause, puisque le double tenant du titre, Tadej Pogacar domine le cyclisme mondial, depuis l’extension de son contrat jusqu’en 2027 et pour près de 6 millions d’euros brut par saison. Il devance sur le podium, un ancien quadruple vainqueur qu’est l’Anglais Chris Froome et la recrue Slovaque du team TotalEnergies, Peter Sagan.

Wout Van Aert le plus proche de la moyenne du top 10 de la course

En moyenne, un coureur du top 10 des plus hauts salaires du Tour de France 2022 (à voir en images et en détails dans la galerie ci-dessus), gagne, selon nos observations à Sportune, près de 3 millions d’euros brut la saison. Wout Van Aert, avec Pogacar, l’autre grand bonhomme du début de la course, est celui qui s’en approche le plus, chez Jumbo Wisma. Ces salaires se complètent toute la saison, par les primes gagnées en course ; sur la course d’ASO, l’enveloppe distribuée est de 2,282 millions d’euros, dont un demi-million reviendront au porteur final du maillot jaune.