F1 2021 : Les salaires des pilotes du championnat du monde

Lewis Hamilton est encore cette saison 2021 de F1, le pilote le mieux payé. Et on peut sans surprise déjà affirmer, qu’il le sera aussi, à la prochaine.

Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) sont à la lutte pour le titre mondial et ils occupent les deux premières places des pilotes les mieux payés cette saison 2021 de F1. Hamilton ayant prolongé son contrat en début d’année devance son rival et Sébastian Vettel, qui reste sur la troisième marche du podium, malgré un salaire à la baisse chez Aston Martin, selon notre partenaire, le BUSINESS Book GP édition 2021 en exclusivité pour Sportune.

Hamilton, Verstappen et Vettel pour trio gagnant

Fernando Alonso (Alpine), Valterri Bottas (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) et Daniel Ricciardo (McLaren) suivent dans la liste. Certains ont des contrats évolutifs avec une augmentation de salaire pour la saison 2022 prochaine, d’autres disposent de primes de résultats. Elles ne sont pas incluses dans le tableau ci-dessous et en page suivante.

Gasly et Ocon à égalité sur les salaires

Côté français, Pierre Gasly (Apha Tauri), fort de sa victoire lors du GP d’Italie en 2020 égale Esteban Ocon (Alpine), à 4 millions d’euros pour 2021. Nos deux représentants tricolores étant désormais vainqueurs de Grand Prix, leur rémunération sera croissante dès la saison prochaine.

Le cumul des salaires pour cette saison 2021 est de 164.75 millions d’euros, en baisse par rapport à 2020, mais de seulement 3 millions d’euros.

Tous les salaires des pilotes de la F1 2021

Pilote Ecurie Salaire en 2021 1. Lewis Hamilton Mercedes 45 000 000€ 2. Max Verstappen Red Bull 20 000 000 € 3. Sebastian Vettel Aston Martin 17 000 000 €