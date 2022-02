Salles de sport : laquelle est faite pour vous ?

Athlète confirmé ou débutant, pour chaque pratique, il y a une salle de sport adéquate.

C’est peut-être l’une de vos résolutions de 2022. Après les fêtes, repus d’excès gastronomiques et pleins d’espoirs de forme physique, vous avez formulé ce projet : « cette année, je me mets à la salle ». Ça tombe bien, certaines franchises ont développé un réseau solide de salles parfaitement équipées et aménagées. Découvrez l’exemple d’une franchise avec plus de 230 salles de sport en France. La volonté de s’imposer une routine et une discipline pour une hygiène de vie améliorée, l’envie de prendre de nouvelles habitudes et de passer des after-work plus sains que les sympathiques et néanmoins répétitifs verres au pub du coin. Voilà les sentiments qui vous habitent. Reste à savoir comment faire son choix au sein d’une offre toujours plus complète. Les salles de sport Fitness Park à Paris sont notamment devenues une référence. Tour d’horizon des raisons qui vous feront choisir l’endroit où vous aurez envie de revenir.

Soyez pragmatiques

Allons à l’essentiel : le but est d’y aller régulièrement. Pour commencer, pensez donc à un choix judicieux géographiquement parlant (distance de votre domicile, de votre travail, etc.). Quel que soit votre degrés de motivation, de détermination et de rigueur, nous sommes tous faits du même bois : plus la salle est loin et difficile d’accès, moins nous avons envie de nous y rendre. Pensez notamment aux jours de pluie et d’hiver : comment vous y rendrez-vous (à pied, en vélo, en métro, en tram, en bus, etc.) ? En d’autres termes, facilitez-vous la vie.

Un point crucial : les horaires

Il serait inutile de s’inscrire dans une salle dont les heures d’ouverture vous la rendront inaccessibles compte tenu de vos horaires. Généralement, les salles sont conscientes de cet enjeu pour leurs clients et proposent des plages horaires élargies (7 jours sur 7 et 6h-23h par exemple). Néanmoins, toutes ne proposent pas les mêmes : à vous donc de trouver chaussure à votre pied.

Pensez aux cours

C’est l’un des moyens les plus efficaces de se motiver, de rompre la solitude du tapis de course, du vélo électrique ou de la presse. C’est donc le moyen de partager des efforts, des moments de complicité et de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Essoufflées, certes, mais avec lesquelles vous avez au moins un point commun !

La catalogue des cours proposés varie de manière significative d’une salle à l’autre : boxing, biking, trek, Yoga, Pilates ou encore des cours de Salsa. Il y en a pour tous les goûts, mais pas toujours au même endroit. Choisissez donc votre salle en fonction des cours qui vous donneront envie de vous déplacer.

Testez puis approuvez ! Ou pas

Vous ne louez ou n’achetez pas un appartement sans l’avoir visité ? C’est la même chose avec une salle de sport. Prenez le temps de découvrir les installations, les équipements, mais aussi et surtout les vestiaires, les douches et les toilettes. L’hygiène est primordiale et se sentir à l’aise dans les installations que vous allez fréquenter est fondamental.

Renseignez-vous aussi sur la façon dont vos affaires sont gardées durant vos séances. Il est toujours préférable de laisser ses effets personnels dans un casier sécurisé.

La visite de votre potentielle future salle peut aussi inclure la rencontre de coachs que vous pourrez fréquenter une fois avoir adhéré à la salle de sport. Si vous avez des demandes spécifiques, si vous souhaitez des informations concrètes sur les cours, leur déroulement et les spécialités proposées, n’hésitez pas à poser vos questions à l’accueil ou aux entraîneurs directement.

Le but d’une visite est de prendre le pouls des salles de sport. Elles ont conscience de cet enjeu et de l’importance de ce premier pas. Ainsi, bon nombre d’entre elles proposent à ses potentiels futurs clients une première séance gratuite. Le meilleur moyen de se faire une idée de l’atmosphère de l’endroit !