Stade Rennais – AS Monaco : Quel résultat au match selon les bookmakers ?

C’est un match qui, normalement, doit opposer deux futurs clubs européens. En tout cas en ont-ils l’ambition ; les Bretons d’y rester, eux qui vont disputer leur première Ligue des champions et les joueurs princiers, d’y revenir au plus vite. Stade Rennais – AS Monaco est donc une affiche au doux parfum de haut de tableau, sur le papier. Et sur le terrain, qu’en sera-t-il ? Les bookmakers de France s’attendent à une rencontre alerte. Et serrée.

Vers un match nul entre le Stade Rennais et l’AS Monaco

De prime abord, tous penchent à l’avantage du collectif de Julien Stephan. Rennes est donné vainqueur à la cote moyenne de 2,32, Monaco, à 3,2 et le match nul est un peu plus loin, à 3,42. Paradoxalement, c’est pourtant d’un partage des points dont il est clairement le plus question, sur le marché du score exact le plus envisagé : le 1-1 qui paie 5,7 fois la mis initiale. C’est suivi d’un succès 2-1 des Rennais, à 7,94.

Guirassy face à Ben Yedder : duel d’attaquant dans le match

Pour tromper l’attention des gardiens adverses, les opérateurs du jeu en France, avance en premier le nom de le recrue rennais, Sehrou Guirassy. Il est crédité d’une cote de 2,75 contre un. Il croisera en face de lui, la route de l’international français Wissam Ben Yedder, pour qui la cote est bonne également, à 2,81. Le match Stade Rennais – AS Monaco est programmé ce samedi, en soirée, à partir de 21h00.