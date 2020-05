Stade Rennais – Ça coûte combien de recruter Axel Disasi (Reims) ?

Cette fois c’est officiel, Florian Maurice est le nouveau directeur technique du Stade Rennais, l’information a été confirmée par le club, ce vendredi. L’ancien recruteur de l’OL prendra fonction « au plus tard » au 3 juillet, mais il ne restera pas sans avancer sur le projet breton, d’ici-là. D’ailleurs L’Equipe croit savoir que l’ancien attaquant est déjà à l’oeuvre et qu’il y aurait comme joueur suivi, le défenseur du Stade de Reims, Axel Disasi.

Le Stade Rennais prospecte en défense et à lorgne à Reims

Si Reims a terminé la saison 2020 avec la meilleure défense de Ligue 1 (21 buts encaissés), ça n’est pas le fait que de l’excellent gardien Predrag Rajkovic, mais aussi des hommes en place devant lui. Dont Axel Disas, auteur de sa meilleure saison depuis qu’il est arrivé libre en Champagne, depuis le Paris FC, en 2016. A 22 ans, il est l’air de rien, le joueur le plus bankable du collectif du Stade de Reims, valorisé à 8 millions par Transfermarkt, et jusqu’à près d’une dizaine du côté de l’Observatoire du football. Plus encore pour le Stade de Reims qui souhaiterait une quinzaine de millions d’euros.

Axel Disasi est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2021

Cela peut-être pour le club, un jeu dangereux si le défenseur n’est pas prolongé dans l’année. Car, sauf à option en plus, il n’aura sinon plus qu’une saison de contrat, au lancement du prochain championnat. Et la perspective de le voir partir libre au bout du mois de juin 2021, ne manquera pas d’exciter l’intérêt de nombreux clubs. De surcroît Axel Disas approche la moyenne des salaires du Stade Reims à près de 25 000 euros bruts estimés, ce qui reste une fourchette plutôt basse sur le reste de la Ligue 1.