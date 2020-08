Stade Rennais : Ça coûte combien de recruter Javi Martinez (Bayern) ?

Il n’est qu’une seconde option, dans les plans de Hans-Dieter Flick, pour la prochaine saison du Bayern Munich. Au Stade Rennais d’en profiter, car selon Kicker de l’autre côté du Rhin, le club breton suivrait la piste Javi Martinez avec un certain intérêt, sachant que la recherche d’un défenseur central est un dossier brûlant du moment. L’expérimenté défenseur espagnol de 31 ans arrive dans la dernière ligne droite de son contrat, il ne devrait pas être retenu.

Javi Martinez sur le départ du Bayern Munich

Mais Rennes aura-t-il les moyens de le recruter ? C’est pas garanti. Moins sur l’indemnité du transfert, avec l’âge et la fin du bail qui approche, sa valorisation sur le marché des transferts est à la baisse. De 40 millions d’euros versés pour lui par le Bayern Munich à l’Athletic Bilbao, en 2012, il n’est plus estimé désormais qu’à 13 millions d’euros par Transfermarkt et de 4 à 7 millions de la part de l’Observatoire du football. Cela, pour compenser la dernière saison de contrat qu’il reste à Javi Martinez, jusqu’au 30 juin 2021.

Un salaire costaud pour le Stade Rennais

C’est plutôt sur le salaire que l’opération se complique. Pour qu’elle se finalise, Javi Martinez devra rogner sur son revenu allemand, proche du demi-million d’euros bruts mensuels. L’équivalent de l’un des 20 plus gros salaires du football en France. Le tout étant de trouver le bon curseur entre ce que peut payer le club breton et les attentes de l’international aux 18 capes avec la Roja.

